Yolanda Díaz amb Pablo Iglesias @ep

El líder de Más País, Íñigo Errejón , acudirà també a donar suport a la vicepresidenta segona, Yolanda Díaz , el 2 d'abril que ve a l'acte de Sumar, en què s'espera que faci oficial la decisió sobre l'anunci de la seva candidatura.

Alhora, el ministre d'Universitats, Joan Subirats, també ha confirmat aquest dilluns en roda de premsa la seva presència per a aquest esdeveniment. Precisament, el dirigent d'En Comú Podem és un dels integrants del grup encarregat de coordinar les propostes programàtiques dels grups de treball de Sumar.

Mentrestant, la cúpula de Podem segueix tensant la corda i ha condicionat la presència de les seves primeres espases a subscriure abans un pacte bilateral de mínims amb Sumar , basat en el compromís de fer unes primàries obertes, per poder fer costat a Díaz.

Fonts de Más País, han confirmat que Errejón acudirà a recolzar Díaz en el llançament de la seva candidatura, atès que mantenen una "bona relació" que "no és nova".

Per exemple, al·ludeixen al suport de Més País a la reforma laboral i arriben a un acord per crear una comissió d'estudi sobre l'impacte de la precarietat laboral en la salut mental.

De fet, els resultats de la comissió van ser presentats fa deu dies per Díaz i Errejón, on tots dos es van elogiar mútuament i la vicepresidenta segona va declarar que la política radicava en aquest tipus de consensos per millorar la vida de la gent, i no anava "ni de sorolls ni de pressions".

"Coincidim en la necessitat de posar sobre la taula temes que els importen als espanyols i espanyoles com ho són la salut mental, la crisi climàtica, la justícia social o els drets de les persones lgtbi davant del partit popular i la seva necessària aliança amb la extrema dreta" , han remarcat des de Més País.

DIVERSOS PARTITS BRINDARAN SUPORT A DÍAZ



D'aquesta manera, Errejón se suma als dirigents progressistes que aniran a aquest esdeveniment, com el cas de les dirigents de Más Madrid Mónica García i Rita Maestre.

També hi serà present l'alcaldessa de Barcelona, Ada Colau, i portaveu dels 'comuns' al Parlament cantalà, Jéssica Albiach , amb una nodrida representació de la confluència catalana d'Unidas Podemos.

El mateix passa amb IU, que enviarà una àmplia delegació encapçalada pel seu coordinador federal i ministre de Consum, Alberto Garzón , i en què formen part el diputat Enrique Santiago (també secretari general del PCE) i la portaveu de la formació, Sira Rego .

Alhora, també hi assistiran Aliança Verda, Verds Equo, Compromís i la Chunta aragonesistes, en el marc de l'esquerra.

Tot i que la direcció de Podem posa com a requisit un acord previ sobre primàries per donar suport a Díaz, sí que hi haurà no obstant presència de dirigents morats com el coordinador autonòmic a Galícia, Borja San Ramón , el diputat de la formació al Congrés, Txema Guijarro i el seu company de bancada Antón Gómez-Reino .

Una altra de les que ha confirmat que donarà suport a Díaz el 2 d'abril és l'eurodiputada d'Unidas Podemos María Eugenia Rodríguez Palop.