El president interí del Consell General del Poder Judicial (CGPJ), Rafael Mozo.

El sector progressista del Consell General del Poder Judicial (CGPJ) es reunirà dimarts a les 19.00 hores per valorar la possible dimissió en bloc amb l'objectiu últim de forçar la renovació de l'òrgan --que fa més de quatre anys que està caducat--, una decisió sobre la qual segueix sense haver consens entre aquests 8 vocals.

La iniciativa va partir dijous passat del vocal progressista Álvaro Cuesta , un dia després que es conegués que la seva companya Concepción Sáez havia presentat la seva renúncia al president interí del CGPJ, Rafael Mozo, el 13 de març davant la "insostenible" situació del Consell, tant per la interinitat com per les tensions internes.

La idea era que els altres 7 vocals progressistes --els designats a proposta del PSOE més Enrique Lucas , nominat pel PNB però que sol alinear-se amb aquest bloc-- se sumessin a Sáez per posar en perill el quorum del Ple i empènyer a Govern i PP a pactar la renovació, pendent des del 4 de desembre del 2018.

Tot i això, les fonts de l'òrgan de govern dels jutges consultades indiquen que des de llavors la teoria inicial s'ha anat enfonsant pels creixents dubtes que la partida dels 8 vocals progressistes puguin arribar a lligar de mans el CGPJ.

Així les coses, les mateixes fonts aclareixen que els vocals progressistes assistiran a la reunió de demà sense una postura unànime, i per això la maniobra plantejada per Cuesta -adverteixen algunes veus- podria "quedar en res".

Divendres, hi va haver una primera reunió amb 5 vocals --Cuesta, Mozo, Sáez, Pilar Sepúlveda i Clara Martínez de Careaga-- que va servir per obrir la "reflexió", ja que els 3 restants --Mar Cabrejas, Roser Bach i Lucas -- no hi van poder assistir ni telemàticament.

Atès que encara no hi ha una postura unànime, de la cita d'aquest 28 de març se n'espera més un intercanvi d'opinions entre els vocals progressistes que no pas una decisió definitiva sobre l'eventual dimissió conjunta.

Tot i això, des de l'ala progressista apunten que la intenció és portar almenys una postura clara al Ple ordinari de dijous, on ja figura a l'ordre del dia una "dació de compte" de la renúncia presentada per Sáez i una "anàlisi de la situació actual del Consell General del Poder Judicial".

EL 'PLA B' DE LA COMISSIÓ PERMANENT



Els interrogants giren al voltant de les conseqüències pràctiques d'aquesta dimissió col·lectiva hipotètica. En primer lloc, pel quorum del Ple. Actualment, és de 11 (deu més el president), per la qual cosa la partida dels vocals progressistes podria impedir que es constituís. Tot i això, des de l'ala conservadora s'avisa que, ja que Mozo és un president interí, es podria interpretar que amb els 10 membres conservadors és possible continuar treballant.

A més, aquestes fonts recalquen que, fins i tot en el cas que fos impossible formar Ple, la Comissió Permanent --per a la qual només es requereixen 7 vocals-- podria continuar funcionant, mantenint així actiu el CGPJ.

Els conservadors alerten també que la renúncia conjunta podria constituir un delicte d'abandonament de la funció pública, si bé el corrent progressista descarta aquest escenari, perquè fa quatre anys que ocupen el càrrec de forma interina i pel precedent de Carlos Lesmes, que va renunciar a la Presidència del CGPJ i del Tribunal Suprem (TS) el 9 d'octubre passat per propiciar, precisament, una renovació que no arriba.

Amb tot, des dels dos bàndols reconeixen nombrosos dubtes d'índole jurídica, tot i que coincideixen que la dimissió dels 8 vocals progressistes seria un cop d'efecte en el context d'un CGPJ cada cop més deteriorat.