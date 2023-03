El president interí del Consell General del Poder Judicial (CGPJ), Rafael Mozo.

El Consell General del Poder Judicial (CGPJ) ha ampliat la informació que va oferir el gener passat a la Comissió Europea per a l'elaboració del seu informe anual sobre l'Estat de Dret a Espanya, detallant els "atacs" de les ministres Irene Montero i Ione Belarra a jutges i magistrats per la seva aplicació de la 'llei del sol sí que és sí'.

Així consta en un document aprovat el 21 de març passat per la Comissió Permanent del CGPJ, ampliatori del qual ja va enviar a la Comissió Europea el gener passat.

En aquest primer informe, el CGPJ avisava Brussel·les que la seva renovació és "l'única solució" a la "crisi" , si bé va apuntar també a una reforma legal. Disconformes amb aquest text, un grup de cinc vocals va enviar respostes "complementàries" a les preguntes plantejades per Brussel·les on denunciaven el "greu" debilitament de la independència judicial i, en concret, "les manifestacions públiques insultants i atacs de membres del Govern i del Legislatiu contra jutges i magistrats".

Segons les fonts de l'òrgan de govern dels jutges consultades per Europa Press, és habitual que després d'aquest primer dossier, l'Executiu comunitari demani una entrevista amb l'òrgan emissor per ampliar informació o resoldre dubtes. En aquest cas va ser amb la vocal Núria Abad, que li va traslladar verbalment el que ara plasma aquest segon informe.

En aquest nou document, la Comissió Europea demana al CGPJ que faciliti "més informació" sobre "els atacs contra membres de la judicatura" que el Consell ha condemnat en "diverses declaracions".

El Consell precisa que “hi va haver dues declaracions institucionals per part de la Comissió Permanent”. "La primera es va produir el 30 de març del 2022 en relació amb la col·locació a l'estació intermodal de Palma de Mallorca d'un cartell, ja retirat llavors després de la polèmica suscitada", recorda.

Descriu que aquest cartell "atribuïa a la imatge d'un jutge un missatge vexatori i masclista adreçat a una víctima de violència de gènere". "El text que es posava en boca del jutge, que es dirigia a una dona, era el següent: "¡Com creuré que el seu marit la maltracta si vostè és viva!!", recull.

El CGPJ especifica que al cartell "apareien reflectits els logotips del Ministeri d'Igualtat, del Pacte d'Estat contra la Violència de Gènere, de l'Institut Balear de la Dona i de la Conselleria de Presidència, Funció Pública i Igualtat del Govern de les Illes Balears ", per la qual cosa reflecteix que es va dirigir a aquests organismes per "traslladar els seus responsables la més ferma respulsa".

"La Comissió Permanent va rebutjar també l'aparent instrumentalització de les institucions per al finançament i l'assoliment d'objectius contraris als principis inspiradors del Pacte d'Estat contra la Violència de Gènere, la defensa dels quals garanteixen diàriament els jutges i tribunals", explica a Brussel·les.

A continuació, indica que "la segona d'aquestes declaracions institucionals es va produir el 16 de novembre de 2022": "Es va tractar d'un comunicat en relació amb les resolucions judicials de revisió de pena dictades en aplicació de la Llei orgànica 10/2022, de 6 de setembre, de garantia integral de la llibertat sexual, arran de la seva entrada en vigor el 7 d'octubre anterior”.

En aquest sentit, relata que, "una vegada conegudes les primeres decisions dels tribunals, la ministra d'Igualtat, Irene Montero, havia sostingut en declaracions públiques que: "El que està passant aquí és que hi ha jutges que no estan complint la llei. Ens ha passat amb els règims de visites per a maltractadors a la Llei d'Infància i ens passa ara també amb la Llei 'només sí que és sí'".

I afegeix que mentre "la ministra de Drets Socials i Agenda 2030, Ione Belarra, havia publicat a la xarxa social Twitter un missatge dient que: 'Una part dels jutges d'aquest país s'ha erigit com a oposició al Govern de coalició i especialment a Ministeri d'Igualtat, que està portant els avenços més lluny que mai. Estan aplicant malament la 'llei només sí que és sí' i seguint l'exemple del CGPJ'".

D'altra banda, la Comissió Europea també s'ha interessat perquè "un nombre important de jutges es jubilarà els propers anys", preguntant al CGPJ sobre si "té coneixement d'alguna mesura concreta per cobrir aquests llocs", així com "per fer front" als reptes relacionats amb la provisió de llocs vacants a algunes regions d'Espanya, tal com s'assenyala a l'Informe 2022 sobre l'Estat de Dret”.

El CGPJ respon que ha encarregat "l'elaboració d'un Pla Estratègic d'Efectius i Necessitats de la Carrera Judicial per al període 2023-2033, de cara a determinar les places a convocar", alhora que destaca que el 2022 es van convocar 120 places de jutges pel torn lliure i es va aprovar la petició de l'Escola Judicial per proveir 85 places de magistrats.

El Consell completa que "per acord d'1 de desembre de 2022 va proposar al Ministeri de Justícia la necessitat de crear 32 nous jutjats socials amb la finalitat d'agilitzar l'activitat judicial i de reduir els temps de resposta en aquelles províncies on es ha detectat que els actes de conciliació i judici s'assenyalen amb una demora superior a un any”.

REFORÇ PER AL SUPREM



Pel que fa als reptes relacionats amb la provisió de places vacants, el CGPJ exposa a Brussel·les que "s'ha de distingir la situació del Tribunal Suprem, la de les places vacants de magistrats de torn autonòmic i les places vacants a la jurisdicció militar".

En relació al Suprem, trasllada que el tribunal va demanar que se'l reforcés amb 15 lletrats al Gabinet Tècnic -8 per a la Sala del Contenciós-Administratiu i 7 per a la Sala del Social--, cosa que "el Ministeri de Justícia ha avançat que autoritzarà".

Actualment, el Suprem compta amb 21 vacants, a causa de la incapacitat legal del CGPJ de fer nomenaments discrecionals a la cúpula judicial, un forat que, segons el mateix tribunal, portarà aquestes dues sales -les més afectades- a dictar 1.230 menys durant 2023.

Sobre les places de magistrats del torn autonòmic, informa que "actualment hi ha 6 vacants, que es troben als Tribunals Superiors de Justícia d'Astúries, Navarra, Castella i Lleó, Múrcia, La Rioja i Aragó" i que estan cobrint per "substitució professional voluntària" o per "assumpció de les seues ponències per la resta dels titulars".

"I, finalment, pel que fa a la jurisdicció militar, cal destacar que la Comissió Permanent, va procedir a la reunió de 27 d'octubre de 2021 (Acord 3-1) a l'advocació de les competències de la Sala de Govern del Tribunal Militar Central (TMC), amb caràcter extraordinari, ateses les circumstàncies concretes concurrents que fan inviable el seu exercici per aquesta sala de govern”, completa el CGPJ.