L'expresident de la Generalitat i eurodiputat de Junts, Carles Puigdemont, i l'eurodiputat Toni Comin han criticat aquest dimarts la detenció "il·legal" de l'exconsellera i eurodiputada Clara Ponsatí en arribar a Barcelona, i han acusat Espanya de violar la seva immunitat parlamentària .

"A una persona que gaudeix d'immunitat no se la pot aturar tret de delicte flagrant, que no és el cas, i per tant Espanya ha violat la immunitat d'una eurodiputada. Ara esperem que la presidenta del Parlament Europeu no faci com sempre que és mirar per altra banda o donar-los la raó", ha afirmat Puigdemont en declaracions a la premsa des de l'Eurocambra a Brussel·les.

Ponsatí ha tornat a Espanya aquest dimarts després de viure els últims cinc anys entre Escòcia i Bèlgica, on resideix com a eurodiputada , sense entregar-se a les autoritats malgrat estar processada per un delicte de desobediència pel referèndum independentista de l'1 d'octubre del 2017 i pesa contra ella una ordre de detenció i posada a disposició.

Un mosso d'Esquadra de paisà ha detingut Ponsati a les 18.07 hores a la plaça de la Catedral de Barcelona després de la roda de premsa que ha realitzat al Col·legi de Periodistes de Barcelona. La política independentista s'ha identificat com a eurodiputada i ha dit que té immunitat.