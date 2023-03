Yanira Maestre a l'acte del PP

El cap de setmana passat el Partit Popular va celebrar a Madrid l'esdeveniment 'Europa és Hispana' amb l'objectiu de mobilitzar del vot de la comunitat llatinoamericana de la Comunitat de Madrid a les properes eleccions autonòmiques i municipals. L'acte va coincidir amb la Cimera Iberoamericana que es va celebrar aquest cap de setmana a la República Dominicana, a la qual van assistir el president del Govern Pedro Sánchez i el Rei Felip VI.

L'esdeveniment del PP va començar de la pitjor forma possible, amb Alberto Núñez Feijóo afirmant que Sánchez havia acudit a aquesta cimera a "rendir pletesia a governants autòcrates", sense acordar-se que a aquesta cimera també havia assistit el Rei i que per tant, ho estava acusant també de rendir pleitesia aquests autòcrates. Ja en aquell moment van ploure crítiques sobre Feijóo, però quedava una altra sorpresa que convertiria aquesta jornada en un dia per oblidar per als populars: van convidar la pastora evangèlica Yanira Maestre , que va ser l'encarregada de beneir la jornada i deixar anar una sèrie de perles que van situar el PP de Feijóo en un discurs molt proper al trumpisme.

"Senyor, preguem pels governants d'Espanya, preguem pels governants de la comunitat i també pel nostre alcalde", va dir Maestre en començar el discurs, fent referència a Isabel Díaz Ayuso i José Luis Martínez-Almeida. "Demanem, Déu, que els nostres governants, senyor Jesús, i tots els nostres estimats hispans de diferents països puguem celebrar una Pasqua aquest any gloriosa, senyor, d'una reconciliació i d'una presència amb tu, perquè diu la teva paraula que Jesús va venir al món i va morir per nosaltres per donar-nos salvació", va continuar Maestre, encomanant el futur d'Espanya a la religió. La pastora colombiana també va demanar una benedicció per a l'alcalde Almeida i "al·leluia, a la nostra presidència" i "al nostre senyor Feijóo".

Aquest to tan particular per fer política ha estat rebutjada per totes les formacions polítiques espanyoles -a excepció de Vox-, i fins i tot a incomodat personalitats de l'església catòlica, que no comprenen el sobtat apropament dels populars al moviment evangèlic-. La ministra d'Educació i Formació Professional i portaveu del PSOE, Pilar Alegría , ha criticat aquesta setmana que el PP hagi convidat una telepredicadora a l'acte celebrat aquest dissabte en un acte a Madrid amb la comunitat hispana. Així, ha assenyalat que resar abans d'un acte polític "sona molt antic" . "Li diré més, sona a altres temps", ha afegit abans de subratllar que una de les principals conquestes de la democràcia va ser separar "religió i política", segons ha indicat en declaracions als mitjans des de la seu del partit a Ferraz.

COM TRUMP I BOLSONAR

A més, ha indicat que eren antics dirigents i líders de la dreta els que barrejaven religió i política. "Sembla que en això el PP també vol assemblar-se a Vox" , ha apuntat, en referència a la participació d'una predicadora a l'acte, abans que hi intervingués el president del PP, Alberto Núñez Feijóo. Pel que fa a això, fonts socialistes han acusat el PP d'utilitzar el mateix model que l'expresident del Brasil, Jair Bolsonaro , molt proper a pastors evangelistes amb elevada popularitat entre el seu electorat. Consideren també que és la línia que se seguia a Espanya durant la Dictadura franquista, de barrejar religió i política.

També han carregat contra els populars els grups d'ERC, Més País, Ciutadans i Compromís, que han rebutjat aquest dimarts la presència d'una predicadora evangelista, ja que creuen que es tracta d'una utilització "obscena" de la religió que segueix l'estela dels expresidents Donald Trump i Jair Bolsonaro . El portaveu d'ERC al Congrés, Gabriel Rufián , ha atribuït la presència de la predicadora a la "competició" que el PP i Isabel Díaz Ayuso mantenen amb Vox, que "alimenta aquest tipus de bogeries". Això sí, considera que veu "normal" que una predicadora "treballi per a una altra", en referència a la presidenta de la Comunitat de Madrid. Per al portaveu independentista , Espanya "es mereix una dreta democràtica, europea i moderna" que "no té res a veure" amb els "discursos reaccionaris" d'"aquesta gent".

En la mateixa línia s'ha pronunciat el portaveu de Compromís al Congrés, Joan Baldoví , que considera la presència de Maestre a l'acte com una "utilització obscena de la religió", lamentant que sigui una predicadora la que aconselli qui votar. Així , ha demanat separar la política de la religió i ho ha fet amb una frase de la Bíblia: "A Déu allò que és de Déu i al cèsar allò que és del cèsar". A més, ha tirat d'ironia: "Gràcies al nostre senyor Feijóo, al·leluia, per ser tan previsible", ha dit, carregant contra el líder del PP per criticar a Brussel·les la reforma de les pensions i les seves declaracions sobre la Cimera Iberoamericana del passat fi de setmana. "Cada setmana una ficada de pota i això que l'ajuda Yanira Maestre a les seves pregàries", ha sentenciat.

També el portaveu adjunt de Ciutadans al Congrés, Edmundo Bal, ha opinat com a Baldoví i ha menyspreat la "barreja entre religió i política" que a Espanya està "superada". "O no, perquè vist el que s'ha vist igual no", ha dit, abans de recalcar que religió i política hauria d'estar separades perquè la primera "embarulla" la segona. També s'ha preguntat per l'opinió de l'Església catòlica d'aquest acostament del PP a l'evangelista.

Per la seva banda, el líder de Más País, Íñigo Errejón, veu que la presència de la predicadora a l'acte respon a un acostament del PP a moviments evangelistes que s'ha pogut observar en altres països, com els Estats Units i el Brasil amb els expresidents Trump i Bolsonaro. "És una evolució molt similar" que desemboca a "una erosió de les democràcies", ha recalcat. Errejón ha instat el PP a desmarcar-se de les declaracions de Maestre, que ofereix els seus serveis per "curar" l'homosexualitat. "Un partit que aspira a governar s'hauria de desmarcar, dir que va ser un error i que no comparteixen el que diu (la predicadora)", ha assenyalat.

EL PP BUSCA TANCAR LA POLÈMICA

El PP ha intentat aquest dimarts resoldre la polèmica oberta, i ha dit estar centrat en els "problemes" dels espanyols, que són "molt greus", en paraules de la secretària general de partit, Cuca Gamarra. En ser preguntada expressament si el PP es penedeix d'haver comptat amb aquesta pastora evangelista, de la qual s'ha conegut en el seu perfil ofereix cursos de sanació per curar l'homosexualitat, Gamarra s'ha limitat a dir que aquest dilluns van donar “ja explicacions” i la posició del PP "sobre aquest assumpte".

Gamarra es remetia així a les paraules del portaveu del comitè de campanya, Borja Sémper, que va dir que al PP, igual que en altres partits, se li dóna veu a persones que no pertanyen al PP. Al ser qüestionat sobre si se sent còmode amb la presència de telepredicadors com a teloners en un acte del PP, Sémper ja va assenyalar que a aquestes persones no els demanen saber el que diran prèviament.

D'aquesta manera, la 'número dos' del PP ha intentat girar full d'aquest assumpte. "Som aquí per controlar el Govern i, per tant, per centrar-nos en aquelles qüestions que afecten directament la vida dels espanyols", ha declarat, per subratllar que els problemes dels espanyols "són molt greus", com la pujada de la cistella de la compra o les hipoteques, mentre el Govern es dedica a "atacar l'oposició" ia "discutir entre ells".