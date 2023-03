Ponsatí surt en llibertat provisional de la Ciutat de la Justícia. Foto: Europa Press



L' exconsellera de la Generalitat, Clara Ponsatí, viatja a Brussel·les amb avió aquest dimecres 29 de març per acudir al ple del Parlament Europeu a la tarda, segons ha avançat RAC1.

Ponsatí va tornar a Barcelona dimarts 28 després de passar cinc anys entre Escòcia i Bèlgica i va ser detinguda a la capital catalana per un agent dels Mossos d'Esquadra per presumpta desobediència l'1-O, cosa que ella es va identificar com a eurodiputada i va assegurar que té immunitat.

Va sortir en llibertat provisional hores més tard, després de declarar a la Ciutat de la Justícia. El jutge instructor del Tribunal Suprem (TS), Pablo Llarena, l'ha citat per prendre-li declaració com a investigada el 24 d'abril.