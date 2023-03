El president interí del Consell General del Poder Judicial (CGPJ), Rafael Mozo; el vocal de CGPJ, Álvaro Cuesta Martínez, a la presentació del llibre 'El dret i la Intel·ligència Artificial' al Consell General del Poder Judicial / @EP

Els vocals progressistes del Consell General del Poder Judicial (CGPJ) van celebrar aquest dimarts una reunió per valorar una possible dimissió en bloc , amb l'objectiu de forçar la renovació del CGPJ --caducat des del 4 de desembre del 2018--, però ha acabat sense acord perquè la majoria segueix sense estar conforme amb aquesta mesura de pressió, de manera que el debat es dóna per liquidació.

Segons les fonts de l'òrgan de govern dels jutges, la trobada ha servit bàsicament perquè els vuit vocals que integren el denominat bloc progressista del CGPJ discuteixin per primera vegada entre tots aquest assumpte, però sense que els que donen suport a la renúncia col·lectiva hagin aconseguit convèncer els que es mostren reticents, de manera que les diferències persisteixen.

La iniciativa va partir dijous passat del vocal progressista Álvaro Cuesta, un dia després que es conegués que la seva companya Concepción Sáez havia presentat la seva renúncia al president interí del CGPJ, Rafael Mozo, el 13 de març davant la "insostenible" situació del Consell, tant per la interinitat com per les tensions internes.

D'acord amb les fonts esmentades, la maniobra només ha comptat amb el suport del mateix Cuesta, que s'ha reservat la seva decisió final --lliscant així una eventual dimissió individual--, i de Sáez. De fet, alguns vocals han manifestat el seu malestar per abordar la possibilitat d'una dimissió conjunta.

Conclòs aquesta trobada, que ha durat unes dues hores, els vocals progressistes no s'han emplaçat a una nova reunió, per la qual cosa des del bloc es dóna per tancat el debat, restant únicament que Mozo resolgui al Ple de dijous que ve rebutja o accepta la renúncia de Sáez, encara que les fonts avancen que l?acceptarà.

PARALITZAR EL CGPJ

La idea llançada per Cuesta era que els altres 7 vocals progressistes --els sis designats a proposta del PSOE més Enrique Lucas, nominat pel PNB però que sol alinear-se amb aquest grup-- se sumessin a Sáez per posar en perill el 'quorum' del Ple i empènyer així Govern i PP a pactar la renovació del CGPJ.

Tot i això, les fonts indiquen que des de llavors la teoria inicial s'ha anat enfonsant pels creixents dubtes que la partida dels vuit vocals progressistes puguin arribar a lligar de mans el CGPJ.

Divendres, ja hi va haver una primera reunió amb cinc vocals --Cuesta, Mozo, Sáez, Pilar Sepúlveda i Clara Martínez de Careaga-- que va servir per obrir la "reflexió", ja que els tres restants --Mar Cabrejas, Roser Bach i Lucas-- no van poder assistir ni telemàticament. Per això se citessin els vuit per a aquest dimarts.

L'objectiu de la reunió d'aquest 28 de març era intentar pactar una postura comuna que portar al Ple ordinari de dijous, on ja figura a l'ordre del dia una "dació de compte" de la renúncia presentada per Sáez i una "anàlisi de la situació actual del Consell General del Poder Judicial".

EL 'PLA B' DE LA COMISSIÓ PERMANENT

En tot cas, les fonts subratllen que la dimissió en bloc dels vuit progressistes seria més una mesura simbòlica que pràctica perquè sembla clar que el CGPJ podria continuar funcionant.

El primer escull seria el quorum del Ple, el màxim òrgan del CGPJ. Actualment, és de 11 (deu més el president), per la qual cosa la partida dels vocals progressistes podria impedir que es constituís. Tot i això, des de l'ala conservadora s'avisa que, com que Mozo és un president interí, es podria interpretar que amb els deu membres conservadors és possible continuar treballant.

El segon ressort que evitaria la paràlisi del CGPJ és la Comissió Permanent, el seu òrgan executiu. Les fonts consultades es mostren segures que, fins i tot en el cas que fos impossible formar Ple, aquesta comissió --per a la qual només calen set vocals-- podria continuar operant.

Així doncs, la sortida dels vuit progressistes deixaria el CGPJ en mans dels deu conservadors, que descarten dimitir al·legant, per una banda, la necessitat de seguir resolent els problemes del dia a dia del Poder Judicial (baixes, lliurances, etc) i, de l'altra, que la solució a la no renovació l'han d'aportar les forces polítiques.