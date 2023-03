Oriol Junqueras / @EP

L'exvicepresident i líder d'ERC, Oriol Junqueras , ha assegurat aquest dimecres que treballen per a la tornada "de tots els exiliats, la llibertat de tots els presos i la fi de qualsevol forma de repressió" després del retorn a Catalunya de l'exconsellera i eurodiputada de Junts Clara Ponsatí, i ha demanat actitud cooperativa a l'independentisme.

En declaracions a les portes del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya (TSJC), on està citada a declarar la consellera d'Acció Exterior i Unió Europea, Meritxell Serret, per presumpta desobediència a l'organització i la celebració del referèndum de l'1-O el 2017 , ha reclamat al conjunt de l'independentisme que treballin amb el Govern per poder celebrar un referèndum.

Aquest objectiu, segons Junqueras, serà més plausible si treballen de manera conjunta i si hi ha "una actitud cooperativa que si s'opta per un camí diferent".

Per a Junqueras, el retorn a Catalunya de Ponsatí ha estat possible gràcies a la reforma del Codi Penal que ERC va pactar amb el PSOE: "Ella mateixa va reconèixer que el context havia canviat. Celebrem la seva tornada. Cal continuar treballant per acabar amb la repressió i per crear les condicions necessàries per a un referèndum".

"És una satisfacció saber que és la supressió del delicte de sedició el que ha permès que Ponsatí torni, i vull expressar la meva solidaritat, la meva consideració i amistat a una companya amb què, juntament amb altres, compartim Govern", ha afegit Junqueras, que ha insistit que convocar un referèndum no és un delicte i que no consta al Codi Penal.