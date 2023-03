Borràs, en una sessió del judici. Foto: Europa Press

El Tribunal Superior de Justícia de Catalunya (TSJC) notificarà el proper dijous 30 de març, a les 12 del migdia, la sentència a la presidenta de Junts per Catalunya, Laura Borràs, per presumptament fraccionar contractes per adjudicar-los a dit i evitar licitar-los quan dirigia la Institució de les Lletres Catalanes (ILC).

Borràs va ser jutjada per presumpta prevaricació i falsedat documental i s?enfronta a una petició de la Fiscalia de condemnar-la a sis anys de presó i 21 d?inhabilitació, mentre que ella ha defensat la seva innocència en tot moment.

Els altres dos acusats a la causa (Isaías H., que es va afavorir dels contractes, i Andreu P., que el va ajudar a preparar pressupostos) van arribar a un pacte amb la Fiscalia amb què van confessar i van acceptar penes de dos anys i d'un any i dos mesos de presó, respectivament.