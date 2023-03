Serret, durant la sessió del 29 de març. Foto: Europa Press

El judici a la consellera d'Acció Exterior i Unió Europea de la Generalitat, Meritxell Serret , per presumpta desobediència l'1-O ha quedat vist per a sentència aquest dimecres 29 de març al Tribunal Superior de Justícia de Catalunya (TSJC).

Serret ha reclamat la seva absolució i ha declarat que va actuar obeint el "mandat democràtic" de la majoria independentista del Parlament favorable a l'1-O, i s'ha reafirmat en la ideologia i sostingut que el referèndum no va ser un delicte. La consellera ha afirmat que va haver de fer un “judici ponderatiu” entre aquesta posició de la majoria parlamentària i els cinc requeriments del Tribunal Constitucional (TC) que va rebre.

Per part seva, la Fiscalia, que demana inhabilitar-la durant un any i multar-la amb 12.000 euros, ha replicat que Serret no havia de fer cap ponderació. "Si totes les resolucions judicials haguessin de ser sotmeses a un procés de deliberació interna seria un caos, tornaríem a una època anterior al contracte social".

Al judici la fiscal també ha demanat que la inhabilitació que vol que s'imposi a Serret li impedeixi també presentar-se a les eleccions al Parlament Europeu, a més de les eleccions locals, autonòmiques i generals.