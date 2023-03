L'exconsellera d'Educació de la Generalitat Clara Ponsatí juntament amb la presidenta de Junts, Laura Borràs, a la sortida en llibertat provisional de la Ciutat de la Justícia, a 28 de març de 2023 @ep

L'eurodiputada de Junts Clara Ponsatí s'ha referit a la citació que li ha fet el jutge del Tribunal Suprem Pablo Llarena, perquè es presenti a declarar el 24 d'abril acusada de presumpta desobediència per la seva participació a l'1-O: "Un jutge m'ha dit que té ganes de parlar amb mi, jo no tinc especial ganes de parlar amb ell. Ja parlaré del que passarà els propers dies”.

Ho ha dit aquest dimecres en arribar al ple del Parlament europeu, procedent de Barcelona, on va ser detinguda ahir i va ser posada en llibertat després de comparèixer davant un jutge.

Ponsatí participarà aquest dimecres al ple de l'Eurocambra on preveu denunciar la seva situació davant de la resta de parlamentaris.

Ha assegurat que la seva detenció és "il·legal" i ha agraït el suport d'altres parlamentaris. A Brussel·les ha estat rebuda per l'expresident de Catalunya Carles Puigdemont i l'eurodiputat Toni Comin , a banda d'una desena de parlamentaris entre ells els representants d'ERC, Diana Riba i Jordi Solé, PNB, Izaskun Bilbao, i Karima Delli, ecologista francesa, o l'esquerrà irlandesa, Clare Daly.

Ponsatí va tornar a Espanya aquest dimarts després de viure els darrers cinc anys entre Escòcia i Bèlgica, i ostenta el càrrec d'eurodiputada des del 2020.

Va ser detinguda dimarts pels Mossos cap a les 18.07 a la plaça de la Catedral de Barcelona després de la roda de premsa que va realitzar al Col·legi de Periodistes de Barcelona.

La política independentista es va identificar com a eurodiputada i va defensar la seva immunitat. A les 23.00 hores tocades el Jutjat d'Instrucció 4 de Barcelona, en funcions de guàrdia, la va deixar en llibertat provisional i el jutge instructor del Tribunal Suprem (TS) Pablo Llarena la va citar per prendre-li declaració com a investigada el 24 d'abril a les 11 hores.

CS DENÚNCIA EL "SALVOCONDUCTE" QUE LA DÓNA PEDRO SÁNCHEZ



En declaracions abans de l'arribada de Ponsatí, l'eurodiputat de Ciutadans, Jordi Cañas, ha denunciat que Ponsatí aprofita el "salconduit" que li dóna el president del Govern, Pedro Sánchez, per poder anar a Espanya "muntar un xou" amb la " simulació d'una detenció”.

Assenyalant-se l'acreditació d'eurodiputat, Cañas ha afirmat que la condició de parlamentari "no dóna impunitat" i ha recalcat que genera drets i obligacions. "La primera és complir la llei i col·laborar amb la justícia. No riure's d'ella i fer-se passar per represaliada", ha afirmat el representant taronja.