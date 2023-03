El líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, assisteix a la reunió del PPE a Brussel·les.

El PP que dirigeix Alberto Núñez Feijóo s'obre a regular la gestació subrogada a Espanya amb la condició que quedi clar que no hi pot haver cap tipus de pagament o contraprestació econòmica a la mare gestant per tenir un nadó, segons han indicat fonts de la direcció nacional del partit, que recorden que ara és una pràctica "il·legal".

Aquest assumpte s'ha convertit en el focus informatiu després de la decisió d' Ana Obregón de ser mare per gestació subrogada als Estats Units. "És un aspecte complex, que mereix de debats profunds i serens, ja que afecta moltes qüestions morals, ètiques, religioses, amb moltes opinions per part de la societat espanyola", ha declarat davant dels periodistes la secretària general del PP, Cuca Gamarra , en ser qüestionada per aquest assumpte.

A 'Gènova' insisteixen que la gestació subrogada requereix un debat "assossegat, pausat i seriós" i destaquen el buit que hi ha en aquest moment en aquest assumpte, atès que hi ha famílies que viatgen a altres països per fer aquesta pràctica i després els consolats acaben inscrivint els nens com a espanyols. Per això, creuen que seria bo regular-ho, atès que ara és “il·legal” a Espanya.

Es tracta de la primera vegada que el PP parla obertament de la necessitat de regular aquest tema. A l'últim congrés del PP amb ponències, el febrer 2017 amb Mariano Rajoy com a president, el partit ja reconeixia que el debat hi és perquè hi ha "nens que arriben en aquest moment a Espanya i que han nascut per gestació subrogada en altres països".

Tot i això, no ha fixat una posició concreta, limitant-se a assegurar que és un tema que requereix un "ampli consens" en ser un tema "tan important que afecta la vida, la dignitat humana i la consciència de tots".

Amb dues cites electorals aquest any --les municipals i autonòmiques del maig, i les generals del desembre--, el PP no preveu celebrar un congrés fins al 2024 com a aviat, i per això la ponència d'Estatuts no podrà ser actualitzada fins aleshores. Tot i això, fonts el PP reconeixen que ja han d'obrir aquest debat per arribar al conclave amb una proposta.

"LA MERCANTILITZACIÓ ÉS EXECRABLE"



El PP nacional de Feijóo, que ja com a president de la Xunta tenia una postura oberta en aquesta mateixa línia, es mostra disposat a seure a parlar i estudiar els pros i els contres de la gestació subrogada. Això sí, insisteix que "el requisit és que no hi pot haver cap tipus de pagament" ni es pot "mercantilitzar".

Per tant, aquesta gestació subrogada s'hauria de fer de manera altruista i no hi pot haver cap tipus de pagament ni transacció econòmica per la gestació, ni de manera directa ni indirecta. "La mercantilització és execrable", recalquen les mateixes fonts consultades.

UNA REALITAT EN LA QUAL EXISTEIXEN "OPINIONS I POSICIONS DIVERSES"



Als seus Estatuts, aprovats al congrés del febrer del 2017 quan encara hi havia Mariano Rajoy al capdavant del partit, el PP va assenyalar que en l'àmbit dels ventres de lloguer "es troben els nens que arriben en aquest moment a Espanya i que han nascut per gestació subrogada en altres països", cosa que respon a una realitat "sobre la qual hi ha opinions i posicions diverses".

"Per sobre de tot, reiterem que el PP està sempre al servei de les persones, protegint d'una manera més especial les persones vulnerables, i els nens i els seus drets són una prioritat per a nosaltres", asseguren els populars als seus estatuts.

Els populars apunten que es tracta d'una realitat "molt delicada i extremadament sensible", i per això entén que es tracta d'un dels assumptes "que requereix un debat en profunditat, seriós i serè".

Un debat que, segons afegeixen, després d'escoltar els experts tant des de l'àmbit científic, com jurídic i ètic, permeti "dialogar, debatre i construir junts un posicionament que doni una resposta clara i d'ampli consens davant d'un tema tan important que afecta la vida, la dignitat humana ia la consciència de tothom”.