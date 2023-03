El president del Partit Popular, Alberto Núñez Feijóo, intervé en un col·loqui, a 26 de gener de 2023 @ep

El PP votarà "no" al decret llei de reforma de les pensions del Govern, el debat de convalidació del qual se celebra aquest dijous al Ple del Congrés, per considerar que "obre la porta a rebaixar les pensions" a Espanya, segons han assenyalat fonts de la cúpula del PP, que apunten que Alberto Núñez Feijóo ho derogarà si arriba al Palau de la Moncloa.

El Govern de coalició de PSOE i Unides Podem ja compta amb els suports suficients per a la convalidació aquest dijous al Ple del Congrés del decret llei que reforma el sistema públic de pensions. Així, als 154 vots de PSOE i Unides Podem ja s'ha anunciat que, almenys, se sumaran els tretze d'ERC, els sis del PNB, els cinc de Bildu, els quatre de PDeCAT i els tres de Més País i Compromís, cosa que suma almenys 185 diputats, deu per sobre de la majoria absoluta.

Els populars, que fa setmanes que es queixen de la falta d'informació sobre la reforma per part del ministre d'Inclusió, Seguretat Social i Migracions, José Luis Escrivá, justifiquen el seu vot en contra al·legant que el decret suposa "obrir la porta a rebaixar les pensions de manera clara".

Sobre si el PP ho derogarà si arriba a Moncloa, a 'Gènova' apunten en aquesta direcció i responen: "Això no és una reforma de les pensions. Feijóo s'asseurà amb sindicats, amb empresaris i tornarem al Pacte de Toledo" , afegeixen les fonts consultades.

"NOSALTRES NO LI MENTIREM LA GENT"



A 'Gènova' pronostiquen que el Govern "utilitzarà" aquest assumpte i la posició del PP "de forma electoral" i recalquen que el PP ha votat a favor de l'actualització de les pensions tant al Congrés com al Senat però ara " no és possible compartir aquesta fugida endavant perquè "no es garanteix el manteniment de les pensions sinó que s'obre porta a rebaixar-les", han indicat les mateixes fonts.

A més, a 'Gènova' posen l'accent en les crítiques que ha expressat l'Autoritat Independent de Responsabilitat Fiscal (AIReF), un organisme que va presidir el mateix Escrivà cap a uns anys, que ha advertit que la reforma de pensions elevarà el dèficit de la Seguretat Social.

El PP ha insistit que es tracta d'una reforma perjudicial perquè en incrementar les cotitzacions posa en risc la creació d'ocupació, en què se sustenta la sostenibilitat del sistema. "Nosaltres no mentirem a la gent", han assegurat fonts de la cúpula del PP, que han afegit que "no són un Pedro Sánchez de dretes".

COMPETÈNCIES DE SEGURETAT SOCIAL I OCUPACIÓ EN UN SOL MINISTRERI



Així mateix, el PP ha subratllat que la seva alternativa té com a eix central augmentar la creació de llocs de treball i arribar als 1,7 milions. Encara més, asseguren que si Feijóo arriben a Moncloa integrarà en un sol Ministeri les competències de Treball i Seguretat Social --ara dividides entre el Departament de Yolanda Díaz i d'Escrivà-- i apostarà per augmentar els ingressos per mitjà d'incrementar els cotitzants .

Davant el viatge de Feijóo a Brussel·les la setmana passada, fonts de la direcció del PP han explicat que el comissari d'Economia, Paolo Gentiloni, que va estar "correcte", va traslladar al líder del PP que la Unió Europea no ha donat el seu aval a la reforma de les pensions i que ho farà quan la presentin oficialment, que serà després de l?estiu.

"La Unió Europa només veurà la sostenibilitat fiscal del sistema i no es pronunciarà si és bo o dolent. I ho farà després de l'estiu", han afegit fonts de la direcció nacional del PP.