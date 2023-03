Borràs ha tornat a dir que espera que es faci justícia. Foto: Europa Press

Passada la 1 de la tarda, minuts després de conèixer la sentència del TSJC, Laura Borràs ha comparegut a les portes del Parlament per valorar la resolució. "No he tingut un judici just i per tant no podia esperar una sentència justa", ha assegurat la líder de Junts per Catalunya i presidenta suspesa de la cambra catalana.

Per a Borràs, "si no fos qui soc i representés el que represento, el judici no s'hauria celebrat mai i la sentència no hauria estat així", apuntant que la condemna, que considera "una aberració judicial i democràtica" és per delictes "que no he comès".

"No em resigno, no m'aturo i no em doblego en la lluita per defensar la meva honradesa i reclamar una absolució que un altre tribunal proclamarà", ha apuntat la presidenta de Junts, alhora que ha assegurat que "mantinc tota la fermesa i determinació per plantar cara i que tard o d'hora s'acabi fent justícia".

Borràs ha anat més enllà i ha denunciat "no se m'ha respectat el dret de disposar d'un jutge imparcial" i ha carregat també contra els altres jutjats en el cas, Isaías H. i Andreu P., assegurant que "altres van decidir pactar amb la Fiscalia", cosa que ella no ha fet i que per això "assumeix els costos".

En la recta final de la seva intervenció, la presidenta suspesa del Parlament ha destacat que "la sentència ni és ferma ni és justa (té l'opció de recórrer al Tribunal Suprem) i no m'impedirà treballar per assolir la independència de Catalunya".

La líder de Junts s'ha definit com "una persona honesta que no ha comès cap delicte" i ha apuntat que "el meu destí no el pot decidir un tribunal polititzat".

Per acabar, Borràs, emocionada ha dit que se sent "lliure encara que m'hagin condemnat" i ha dit que farà tot el que estigui en la seva mà per "seguir lluitant contra la injustícia".