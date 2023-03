El ministre Escrivà. Foto: Europa Press

El Ple del Congrés ha convalidat aquest dijous 30 de març el decret llei que inclou la reforma del sistema de les pensions, que finalment ha tingut un ampli suport de 179 vots a favor, el rebuig de PP i Ciutadans i l'abstenció de Vox .

En concret, han votat a favor PSOE, Unides Podem, Esquerra Republicana (ERC), PNB, PDeCAT, Coalició Canària, Compromís, PRC, Teruel Existe i Més País. Per la seva banda, Vox i els independentistes de Junts i EH Bildu s'han abstingut, mentre que el PP, Ciutadans, Fòrum Astúries, la CUP i el BNG han votat en contra.

Un cop convalidat el decret, també s'ha aprovat tramitar la reforma com a projecte de llei i permetre així als grups parlamentaris negociar noves modificacions al text.

La reforma de pensions va arribar al Congrés amb el vistiplau de la Comissió Europea i també dels sindicats. El nou sistema se centra a elevar els ingressos del sistema per fer front a les tensions financeres per la jubilació dels 'baby boomers' a les dècades dels 30 i els 40.

En una intervenció inicial a la Cambra Baixa, el ministre d'Inclusió, Seguretat Social i Migracions, José Luis Escrivá, ha defensat la que és la segona pota de la reforma de pensions, que al seu parer "permet abordar el repte demogràfic" a través d'un "conjunt de mesures equilibrades" que garantiran "la suficiència" del sistema.

Aquest nou sistema, que entraria en vigor l'1 d'abril llevat de determinats preceptes, contempla pujades de bases màximes i de cotitzacions, millores a les pensions mínimes i l'establiment d'un model dual per calcular la pensió, que donarà opció a triar entre els darrers 25 anys cotitzats o 29 anys, descartant en aquest cas els dos pitjors.

Fins al 2040 es podrà triar entre aquesta opció i els darrers 25 anys, mentre que entre el 2041 i el 2043 l'opció de 25 anys anirà pujant a raó de sis mesos per any, des de 25,5 anys el 2040 a 26,5 anys el 2043, podent triar-se entre aquest període o els 29 anys (menys els dos pitjors).

A partir del 2044 ja no es podrà triar i la pensió es calcularà amb 27 anys efectius de cotització (29 anys menys els dos pitjors). D'ofici, mentre hi hagi les dues alternatives, la Seguretat Social sempre aplicarà la més avantatjosa per al treballador.

A més, amb la nova reforma les mútues col·laborades de la Seguretat Social ja no tindran possibilitat de dirigir-se a l'Institut Nacional de la Seguretat Social (INSS) en cas que el servei públic de salut desestimi la proposta d'alta.