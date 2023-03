Arxiu - L'expresident de la Generalitat de Catalunya Carles Puigdemont a una imatge d'arxiu

L'expresident de Catalunya Carles Puigdemont ha demanat a la Sala Penal del Tribunal Suprem que corregeixi la decisió del magistrat Pablo Llarena de processar-lo per delictes de desobediència i malversació agreujada i desactivi l'ordre nacional de detenció que va emetre el gener passat al considerar que aquesta ni respon a un "objectiu legítim" ni és proporcionada.

"La instrumentalització política que ha dut a terme el magistrat instructor de les ordres de detenció (...) posa de manifest el veritable objectiu d'aquest procés" , assenyala la defensa del líder independentista, que continua fugit de la Justícia espanyola des del 2017.

A parer seu, aquestes ordres pretenen "pertorbar" el seu exercici del càrrec de diputat del Parlament Europeu, "com abans va utilitzar el mateix procedir per pertorbar l'exercici del càrrec de diputat del Parlament de Catalunya".

En el recurs d'apel·lació, la defensa de Puigdemont reclama que es deixi sense efecte l'ordre nacional de cerca, captura, detenció i ingrés a la presó i que declari que es van vulnerar els drets de l'expresident català.

Demana que, en cas que no se n'estimi la petició, es remeti al Tribunal de Justícia de la Unió Europea (TJUE) una bateria de qüestions prejudicials: entre d'altres, que es pregunti si el Tribunal Suprem (TS) és l'òrgan competent per a portar una causa contra un eurodiputat, com és el cas de Puigdemont, que gaudeix d'immunitat com a membre del Parlament Europeu.

DEMANA QUE ES CONSULTI EL TRIBUNAL EUROPEU

"Resulta important recordar que estem davant l'obligació, de conformitat amb l'article 267 del Tractat de Funcionament de la Unió Europea, de plantejar-les per tal de no privar, una vegada més, el meu representant del dret al jutge predeterminat per llei que, a aquest cas i respecte d'aquestes qüestions, no és cap altre que el Tribunal de Justícia de la Unió Europea”, assenyala l'advocat Gonzalo Boye.

Al fil, la defensa incideix que "a partir de la reforma operada al Codi Penal el mes de desembre passat, és evident que l'arc penològic del delicte imputat s'ha modificat i, per tant, ho ha de ser, igualment, la llera processal triat per a la "persecució" de Puigdemont.

L'advocat de l'expresident veu "clar" que les ordres de detenció emeses per interlocutòria 12 de gener de 2023 "pretenen obtenir un resultat que, ni respon a un objectiu legítim ni, en qualsevol cas, resulta proporcionat, en la limitació que suposaria del dret a la representació política, però també del dret a la llibertat, inclosa la llibertat de circulació”.

A més, incideix que "el dret fonamental que es vulnera pel magistrat instructor no és només el de participació política, sinó també els drets a què es refereixen els (...) dictàmens del Grup de Treball sobre la Detenció Arbitrària de Nacions Unides, així com els correlatius de la Constitució, la Carta dels Drets Fonamentals de la Unió Europea, així com del Conveni Europeu per a la Protecció dels Drets Humans i de les Llibertats Fonamentals”.

LA DECISIÓ DE LLARENA

L'instructor de la causa de l'1-O va haver de revisar el processament per l'1-O de Puigdemont, els exconsellers Toni Comín, Lluis Puig i Clara Ponsatí, i la secretària general d'ERC, Marta Rovira, arran de la reforma del Codi Penal (CP) que va eliminar el delicte de sedició, va modificar el de malversació i va crear un de desordres públics agreujats.

En una primera resolució del 12 de gener, Llarena va acordar processar l'expresident per un delicte de desobediència --en substitució de la desapareguda sedició-- i un de malversació agreujada. En resposta, tant la Fiscalia com l'Advocacia de l'Estat van recórrer per instar-lo a sumar un tercer il·lícit: desordres públics agreujats. La defensa de Puigdemont, per part seva, ha demanat anul·lar l'ordre de captura i ha acusat el jutge d'"ignorar" la reforma penal.

El 21 de març, el magistrat del TS va rebutjar tots els recursos de reforma --d'acusacions i defenses-- per confirmar el processament de Puigdemont, Comín i Puig per desobediència i malversació, i el de Ponsatí i Rovira per desobediència.

Contra aquesta darrera resolució es dirigeix ara la defensa de Puigdemont. Les fonts fiscals i governamentals consultades confirmen a Europa Press que no serà el cas del Ministeri Públic ni de l'Advocacia de l'Estat, que han optat per no elevar l'assumpte a la Sala Penal.

Els recursos d'apel·lació que es presentin aniran a parar a la Sala Segona, sense que en puguin decidir part els sis magistrats que van integrar el tribunal que va jutjar la causa de l'1-O i que va condemnar l'exvicepresident de la Generalitat de Catalunya Oriol Junqueras a 13 anys de presó i inhabilitació.

Cal recordar que el tribunal de l'1-O, que també va haver de revisar la seva sentència a la llum del nou Codi Penal, va acordar condemnar per desobediència i malversació agreujada els líders independentistes que havien estat condemnats per sedició i malversació, descartant també els desordres públics agreujats.