Fran Hervías, exsecretari d'Organització de C's

El que va ser secretari d'Organització de Ciutadans amb Albert Rivera, Fran Hervías, artífex de la implantació nacional del partit, considera que amb la direcció actual la formació 'taronja' ja no té futur, una situació que atribueix a la connivència de l'equip d'Inés Arrimades "amb el sanxisme", fonamentalment durant la pandèmia. A més, afirma que l'actual portaveu nacional, Patricia Guasp, “no és una líder”. "Ciutadans ja no és Ciutadans" , resumeix.

Així ho fa en una entrevista concedida amb motiu de la publicació del seu llibre, 'Ciutadanos. La història mai explicada', en què relata de forma personal la seva aventura dins d'un partit que va arribar a fregar amb la punta dels dits el govern.

Hervías entén el llibre com una manera de tancar una etapa i insisteix que no es tracta d'"una venjança", "una venjança", ni "pretén enfonsar la vida personal a ningú". A més, adverteix que el que s'hi narra, "tot el que es pot explicar des d'una perspectiva política", és "demostrable" gràcies a "materials" que ha anat acumulant.

A l'exsecretari d'Organització li fa "pena" la greu situació del partit que va ajudar a construir. Hervías situa l'origen de la compromesa posició actual de Ciutadans en un, segons ell, "gir ideològic" després de la marxa d'Albert Rivera.

Davant l'objectiu original de Ciutadans, "fer front a aquells que volen destruir Espanya", l'Executiva que li va succeir, encapçalada per Inés Arrimadas, va apostar "per pactes amb (el president) Pedro Sánchez i amb (l'exvicepresident) Pablo Iglesias" . Diu que això va esperonar la seva sortida de Ciutadans quan era senador i va motivar que se n'anés al PP "a treballar", defensa.

ENS DEIEN QUE JA NO PARLAREM DE "LA BANDA" DE SÁNCHEZ



Si aquest “gir ideològic” va ser el principi, les fallides mocions de censura a Múrcia i Madrid van ser “la cirereta”. "És la cirereta que marquen Carlos Cuadrado (del qual la nova direcció de Ciutadans ha prescindit) i Inés Arrimadas en l'estratègia d'aproximació i acontentar el sanxisme", recalca.

"Quan era senador, ens indicaven que havíem de ser mesurats amb el Govern, que no parléssim de sanxisme i de 'la banda'" ( l'expressió que va fer servir Rivera), explica Hervías, que assegura que va mostrar "en nombroses ocasions" la seva " oposició i rebuig" a aquesta estratègia.

Però "ells insistien que era una estratègia, que sí, que ho havia de fer, que l'estratègia d'Albert es va demostrar que no havia funcionat", postil·la. Ell no hi està d'acord, ja que subratlla que sota el lideratge de Rivera Ciutadans va aconseguir els millors resultats electorals a tots els nivells. "Els números hi són, no va ser un error", defensa.

Paral·lelament, lamenta que, malgrat els mals resultats posteriors, la direcció d'Arrimadas no ha fet autocrítica. "Culpen aquest fracàs a l'herència del passat", argumenta.

Qüestionat sobre les veus que afirmen que la situació actual de Ciutadans deriva d'una inclinació excessiva cap a la dreta, l'exsecretari d'Organització ho nega. "Ciutadans no s'ha escorat mai a la dreta, té, o tenia, la seva pròpia ideologia, els seus propis principis, el seu propi programa electoral", sosté.

I la culpable d'aquests pactes, per a Hervías, és Arrimadas, encara que la va recolzar "al començament del partit" i per succeir Rivera. "Són les decisions estratègiques i polítiques que va prendre Inés Arrimadas", resumeix. "El votant de Ciutadans no és un votant que aplauda les polítiques comunistes de Pablo Iglesias, no és un votant que vol que (Isabel Díaz) Ayuso no sigui presidenta de la Comunitat de Madrid", exemplifica.

Al seu parer, Ciutadans segueix en aquesta mateixa línia. "És que en la moció de censura (impulsada per Vox amb l'economista Ramón Tamames com a candidat) fa una setmana va recolzar Sánchez (per votar en contra de la moció) i fa uns mesos han donat suport a la Llei del 'Només sí que és sí'" “, continua.

VILLACÍS NEGOCIAVA ENTRAR AL PP I "EL VAN ARRIBAR AMB EL CARRET"



Per tot això, Hervías considera que Ciutadans "no té futur". "El Ciutadans autèntic va morir el dia que van lliurar el partit a Sánchez i Iglesias. El que queda ja no és Ciutadans", deplora. A més, considera que l'Executiva actual, que Guasp comparteix amb Adrián Vázquez, tampoc hi ajuda. "No és una líder", diu de l'actual portaveu nacional, encara que sí que creu que "no és mala política".

En aquesta línia, la refundació posada en marxa després de la desfeta de les eleccions d'Andalusia del juny del 2022, segons ell, "no ha servit bàsicament de res" i rebutja reconèixer a Arrimadas l'"exemplaritat" que sí concedeix a Rivera. "Inés no ha fet un pas al costat, manté el seu escó, la seva acta, segueix de portaveu al Congrés", indica.

Hervías va un pas més enllà i assegura que "fonts solvents" li expliquen que l'exlíder taronja negocia ia incorporar-se a la llista del PP per continuar com a diputada nacional. "És una mica surrealista i incoherent", afegeix.

A l'entrevista, Hervías també esmenta la vicealcaldessa de Madrid, Begoña Villacís, que enquadra dins de les "persones líders" que poden fer "sobreviure" un projecte. Però "la van agafar amb el carret dels gelats, clarament negociant el seu pas al PP". "Li va sortir malament i es va filtrar, s'ha quedat a Ciutadans ia sobre la direcció ja que l'aplaudeix", afegeix.

Creu que té "mancances" que l'han "llastrat" i esmenta "la gestió del temps" i "que dóna massa importància a la imatge per sobre de les propostes". "Em fa pena, m'hauria agradat tenir-la de companya al PP, però al final l'estratègia que va dissenyar per anar-se'n al PP no li va sortir bé", continua.

FUGUES MASSIVES AL PP, PERÒ NO HI VA HAVER OPA HOSTIL



Prop de 200 càrrecs de Ciutadans han abandonat les files 'taronges' per integrar-se al projecte 'popular', un transvasament que s'ha accelerat davant la imminència de les eleccions municipals i autonòmiques del 28 de maig.

Hervías assenyala que "molts ara" marxen "per necessitat", per continuar vivint de la política. Però també creu que el PP està executant l'estratègia que ell va dissenyar a la seva època d'assessor durant el lideratge de Pablo Casado de "reunificació del centredreta". "No sé si estan fent servir tot el document o han fet alguna cosa nova. Si han fet alguna cosa nova, m'alegro perquè coincideix al 95 per cent amb l'estratègia que jo vaig deixar dissenyada", explica.

L'objectiu era integrar "gent de ciutadans", però també d'altres formacions polítiques, de la societat civil, del món de la cultura, de l'esport, del periodisme, enumera. Això sí, nega que es posés en marxa una "OPA hostil" per absorbir el partit taronja, tal com Ciutadans ha denunciat en múltiples ocasions i de la qual culpen directament Hervías.

"No hi havia OPA", rasa, assegurant que, en el marc de la manca d'autocrítica que ell identifica, suma que l'aparell del partit va buscar una "cortina de fum" per tapar "totes les incompetències i incapacitat per gestionar el partit", i sosté que ell va ser el cap de turc.

Per al futur, Hervías afirma que vol que el proper govern d'Espanya sigui un de coalició integrat pel PP i Vox, "que pugui desfer totes les barbaritats" de l'Executiu actual.