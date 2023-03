Arxiu - La presidenta de Junts, Laura Borràs, i el secretari general de Junts, Jordi Turull @ep

El Tribunal Superior de Justícia de Catalunya (TSJC) ha condemnat aquest dijous la presidenta de Junts, Laura Borrás , a quatre anys i mig de presó i 13 d'inhabilitació per fraccionar contractes per adjudicar-los a dit a un amic quan dirigia la Institució de les Lletres Catalanes (ILC) entre el 2013 i el 2018. La sentència ha caigut com una bomba sobre la política catalana, creant un nou cisma en els partits que van formar una coalició per culminar el projecte independentista: ERC i la CUP demanen la dimissió de Borràs, mentre que Junts ha fet pinya al voltant de la seva líder, que ha titllat la sentència d'"aberració judicial".

El president de la Generalitat, Pere Aragonès , ha demanat posar fi a la interinitat a la Presidència del Parlament. "És imprescindible que els grups parlamentaris del Parlament prenguin les decisions que estiguin a la mà perquè totes les institucions del Parlament, també la Presidència, puguin funcionar amb plenes funcions", ha dit aquest dijous en declaracions a la premsa. Aragonès ha subratllat que les institucions estan per sobre de les persones i que la sentència "afecta de manera molt clara la segona institució del país", en condemnar la seva presidenta per fraccionar contractes per adjudicar-los a dit a un amic amb contractes falsos quan dirigia la Institució de les Lletres Catalanes (ILC). "Espero que tothom prengui les decisions més adequades per preservar la dignitat i honorabilitat i el bon funcionament de les institucions", ha afegit.

Amb un to més contundent, s'han pronunciat des de la CUP. El diputat cupaire Xavier Pellicer ha demanat la dimissió de Borràs i l'ha acusat de "utilitzar de manera totalment irresponsable el procés independentista per intentar tapar les seves males praxis que han acabat amb una condemna per corrupció". També ha reiterat que Borràs "ha estat condemnada per corrupció i per uns fets que no tenen res a veure amb l´independentisme, l´1 d´octubre o cap acció del moviment independentista". "Precisament ha estat una pràctica de l´Estat espanyol intentar vincular l´independentisme amb la corrupció i malauradament la gestió que s´ha fet d´aquest cas ho ha facilitat", ha lamentat.

JUNTS TANCA FILES AMB BORRÀS

On sí que ha trobat suport Borràs és entre els seus socis de Junts, que han fet pinya al voltant de la seva figura. El secretari general de Junts, Jordi Turull, ha evitat parlar de la possible substitució de Borràs al càrrec de la presidència del Parlament. És més, ha dit que en dificultaran la substitució. En roda de premsa aquest dijous, ha explicat que activaran tots els mecanismes jurídics perquè la Junta Electoral Central (JEC) "no interfereixi en la vida política del Parlament", i ha assegurat que només abordaran als òrgans del partit la possible substitució de Borràs al capdavant de la Cambra quan es trobin en aquest escenari.

"Tenim la presidència del Parlament. Ara mateix la presidenta del Parlament es diu Laura Borràs" , ha destacat Turull, després d'assegurar que a Junts ja estan acostumats que la justícia els aparti dirigents polítics, ha dit. Segons ell, no es pot normalitzar que hi hagi un Parlament "al gust, no del que voten els ciutadans, sinó del que dicta la JEC", i després de constatar que la sentència no és ferma, ha avisat que la justícia no dictarà la vida política del partit.

A més, ha criticat la sentència judicial: "És un cas de 'lawfare' de manual, i crec que totes les forces han reconegut que si no es tractés de Laura Borràs segurament no s'hagués arribat a aquesta situació", ha assenyalat Turull en preguntar-li si és partidari que la dirigent política segueixi com a presidenta del partit.

En el mateix sentit s'ha pronunciat l'alcaldable de Junts per a Barcelona, Xavier Trías , que ha defensat Borràs tement que pugui suposar un desgast per a la candidatura. En aquest sentit, ha qualificat la sentència de “desproporcionada i injusta”.

JUNTS, NOMÉS DAVANT EL PARLAMENT

Cap força política recolza la continuïtat de Laura Borràs com a presidenta interina del Parlament. La portaveu del PSC al Parlament, Alícia Romero , ha demanat a la presidenta suspesa de la Cambra catalana, Laura Borràs, fer un pas al costat. "Creiem que el que tocaria per responsabilitat és que la diputada Borràs fes un pas al costat i entréssim en aquesta línia de la normalitat", ha dit Romero en roda de premsa des del Parlament, i ha rebutjat avançar-se a altres escenaris.

Ha titllat d'anomalia la situació d'interinitat a la Presidència del Parlament des de la suspensió de Borràs, i ha assegurat que, encara que els socialistes no van donar suport a la seva investidura, sí que s'ofereixen per intentar resoldre aquesta qüestió "com més aviat millor".

Segons la portaveu, el PSC no descarta presentar un candidat per presidir la Cambra, si bé la seva prioritat "no és qui sinó el què", el projecte que presenti un candidat per recuperar la normalitat i el prestigi de la institució, ha dit.

En el mateix sentit s'ha pronunciat la líder dels comuns al Parlament, Jéssica Albiach, que ha emplaçat els grups parlamentaris a buscar un perfil per a la presidència del Parlament que reculli "el consens més gran possible, en el menor temps i que sigui d'una força progressista", després de la sentència a la presidenta de Junts i presidenta suspesa del Parlament, Laura Borràs.