Foto: @EP

L'eurodiputada de Junts i exconsellera de la Generalitat, Clara Ponsatí , ha explicat que preveu continuar residint a Brussel·les per la seva condició de membre del Parlament Europeu i preveu acudir a Barcelona "els caps de setmana i el temps" de què pugui disposar, als seus paraules.

Ho ha dit en una entrevista des de la capital catalana a TV3 d'aquest divendres, després de tornar a Barcelona aquest dimarts després de cinc anys entre Bèlgica i Brussel·les i de ser detinguda pels Mossos d'Esquadra aquesta tarda.

Preguntada per si acudirà a la cita davant el jutge del Tribunal Suprem (TS) Pablo Llarena el 24 d'abril a les 11 hores, com ha estat citada, ha tornat a ironitzar: "Confesso que he estat tan atrafegada que no he tingut temps ni de mirar-me l'agenda, per tant ara mateix no sé quines són les meves ocupacions la setmana després de Sant Jordi. Sospito que tinc força coses a fer que són més prioritàries que anar de visita a Madrid”.

Si bé ha dit que tenia la " convicció que hi hauria una detenció ", ha relatat que no esperava que fos davant de les càmeres, sinó que confiava a travessar el centre de Barcelona per fer una connexió amb l'expresident de la Generalitat Carles Puigdemont i el exconseller Toni Comín, tots dos també eurodiputats i residents a Brussel·les.

ESTRATÈGIA POLÍTICA



Ponsatí ha emmarcat la seva tornada en una estratègia política amb què respon a una "persecució política", ha insistit a defensar que la seva immunitat com a eurodiputada no és cautelar i ha instat la presidenta del Parlament Europeu, Roberta Metsola, a mantenir una conversa amb ella.

"Si vol defensar la nostra immunitat haurà de fer alguna cosa més que passar la pilota a la comissió jurídica, envaïda pels diputats espanyols, que clarament em temo que tenen un conflicte d'interessos com una casa de pagès", ha avisat en referència a la líder europea.

Ha dit que intentarà parlar amb Metsola, cosa que ha dit que fins ara no ha estat possible perquè a la líder de la Cambra, li costa molt, en les paraules.

"JUNTS NO ÉS EL MEU PARTIT"



L'exconsellera ha reivindicat que és una persona independent a nivell polític i que no està afiliada a cap formació política: “Junts no és el meu partit”.

Ha acusat els grups de la Cambra catalana d'haver "acceptat l''status quo', i és que el Parlament no actua com a cambra legislativa dels catalans" i els ha acusat de practicar retòrica, que veu més intensa o més lleugera en funció de la formació.

En aquesta línia, ha dit que a les eleccions municipals s'abstindrà i no recolzarà cap dels candidats a l'alcaldia de Barcelona: "Necessita una sacsejada molt important però ara mateix em sembla que les candidatures que es presenten a les eleccions de maig no ofereixen un projecte que m'il·lusioni”.

I ha desitjat "una nova generació del lideratge que prengués el relleu" i fes la independència, als quals ha estès la mà.

Sobre si la independència de Catalunya requereix sacrificis, ha erigit l'independentisme com "un moviment democràtic i pacífic", cosa que segons ella està fora de dubte, i ha defensat que si en un futur hi ha un enfrontament la responsabilitat recaurà en el poder que exerceix la violència.