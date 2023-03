El pantà de Sau. Foto: Europa Press

Era un dia llargament esperat (i anunciat fa setmanes) i per fi ha arribat. A partir de les 5 del vespre d'aquest divendres 31 de març, la Generalitat i els partits de l'oposició (llevat de Vox) es reuniran en una cimera per abordar mesures contra la sequera que pateix Catalunya.

Aragonès va anunciar el 9 de març al Parlament que la convocatòria d'aquesta trobada, a la qual acudiran el mateix president, la consellera d'Acció Climàtica, Teresa Jordà, el conseller d'Empresa i Treball, Roger Torrent, director de l'Agència Catalana de l'Aigua (ACA), Samuel Reyes, directora del Servei Meteorològic de Catalunya (SMC) Sarai Sarroca. També hi acudiran la portaveu del Govern, Patrícia Plaja, i el secretari de governs locals i relacions amb Aran, David Rodríguez.

I és que Catalunya fa més de dos anys que està en sequera i té les reserves d'aigua al 27%, cosa que va portar la Generalitat a decretar l' excepcionalitat a finals de febrer amb restriccions d'ús d'aigua, per exemple, al sector primari i a l'industrial. Entre altres mesures, la fase d‟excepcionalitat suposa la prohibició del risc de zones verdes (únicament es permet reg de supervivència) i de netejar els carrers amb aigua potable.

PETICIONS DELS GRUPS

El PSC defensa que de la cimera surti un nou decret que doni més marge als municipis, bé eliminat les sancions o amb un període transitori d'un any sense multes, a més de prioritzar les inversions en el cicle de l'aigua per valor de 760 milions els pressupostos i habilitar recursos addicionals per millorar la xarxa.

A la mateixa línia, Junts per Catalunya proposarà derogar el règim sancionador prioritzar actuacions urgents de l'ACA i que aquesta assumeixi amb "caràcter extraordinari" el 100% dels costos derivats que correspongui als ens locals, a més de reforçar les campanyes de sensibilització i mobilitzar fons europeus.

Els comuns demanaran a la Generalitat donar suport als ajuntaments amb una partida extraordinària per a inversions en infraestructures, a més d'abordar restriccions en àmbits com els creuers, més enllà de les que ja s'apliquen al sector primari o industrial.

La CUP participarà a la cimera per "obrir un debat en profunditat" sobre la sequera, malgrat haver-la titllat textualment de trobada propagandístic, i proposaran mesures com a restriccions "dràstiques" de l'aigua potable amb usos no potables o que els municipis de l'Àrea Metropolitana de Barcelona (AMB) puguin municipalitzar laigua.

Per la seva banda, Cs defensarà mesures com una connectivitat de xarxes més gran, un augment de la capacitat en els processos de potabilització i la innovació aplicada a la gestió per millorar la capacitat de reacció per fer front a la situació de sequera.

Finalment, el PP simplement ha confirmat que assistirà al matx, encara que els populars no han volgut avançar cap contingut que els que posaran sobre la taula.