Sánchez i Jinping, després de la reunió. Foto: Moncloa

El president del Govern, Pedro Sánchez , ha tancat la visita oficial a la Xina reiterant el suport d'Espanya al pla de pau plantejat pel president ucraïnès, Volodimir Zelenski, i reclamant al president xinès, Xi Jinping, amb qui s'ha reunit a Pequín , que escolti el que Kíev ha de dir respecte al conflicte.

Sánchez ha eludit expressament aclarir què li ha dit el mandatari xinès respecte a la seva recent visita a Moscou i la trobada que va mantenir amb el president rus, Vladimir Putin, remetent-se que ha de ser el Govern xinès qui parli, alhora que tampoc no ha volgut indicar si deixa la Xina més esperançada respecte a una solució pacífica del conflicte.

Abans de visitar el gegant asiàtic, el cap de l'executiu havia anticipat que un dels objectius de la seva visita era conèixer els detalls del document plantejat per Xi per intentar resoldre la contesa, però no ha volgut entrar en detalls sobre allò que s'ha discutit amb el mandatari xinès, més enllà d'indicar que li ha demanat expressament que parli amb Zelenski per "conèixer de primera mà" la seva proposta de pau, o si se'n va més esperançat i optimista respecte al futur.

Amb tot, a la roda de premsa celebrada al final de la visita, Sánchez ha reconegut que el document xinès inclou "alguns punts que són molt importants", com el fet que no només se'n rebutgi l'ús sinó també l'amenaça amb la utilització d'armament nuclear en el conflicte així com el respecte a la integritat territorial, "cosa que està violentant Putin amb la seva guerra".

Sánchez ha insistit que la posició espanyola és clara, com també ho és la de la UE, que està unida a la seva "defensa de la integritat territorial i de la sobirania nacional d'un poble que està sent atacat", com és l'ucraïnès, i en el seu "rebuig i condemna l'agressor".

En aquest punt, Sánchez ha incidit que "no tenim res contra el poble rus", però sí contra el seu president, que està "violentant la Carta de Nacions Unides" i que en darrer terme el que busca amb la invasió d'Ucraïna és "debilitar un projecte multilateral de pau i benestar com la UE".

"Hem entès el missatge, sabem el que pretén Putin amb la seva guerra a Ucraïna i no ho acceptarem", ha recalcat. Per això Europa està ajudant Ucraïna en tots els àmbits, amb l'enviament d'armes, amb suport financer i amb suport humanitari.

"EUROPA ESTÀ AMB ZELENSKI"

"Per contribuir a la pau hem de fer el que estem fent i traslladar les bondats del pla de pau de Zelenski", ha sostingut. "Tots volem una pau però volem que sigui justa i duradora", per això, haurà d'estar basada en la posició d'Ucraïna, com a país agredit, i en la Carta de Nacions Unides.

D'altra banda, el president del Govern ha indicat que els últims dies ha estat en contacte amb la presidenta de la Comissió Europea, Ursula Von der Leyen, i el seu equip i per tant sabia de la intervenció sobre la Xina que aquesta realitzaria, si bé no ha volgut comentar els termes en què es va expressar la responsable comunitària.

"Coincideixo amb ella que la relació entre la UE i la Xina és complexa, també molt important", ha afirmat, alhora que ha defensat la necessitat d'aprofundir-la, cosa que ha dit que intentarà fer Espanya durant la Presidència de torn que assumirà a el segon semestre.

Tot i això, ha deixat clar que cal "trobar un major equilibri" en les relacions econòmiques i comercials, "respectant les regles de joc, millorant la transparència i garantint la reciprocitat en l'accés als mercats".