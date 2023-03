Sequera / @EP

L' Agrupació de Serveis d'Aigua de Catalunya (ASAC), ens que integra les empreses tant públiques com privades de serveis d'abastament d'aigua al territori català, ha reclamat mitjançant un comunicat fet públic a la Generalitat que habiliti el finançament necessari per garantir la viabilitat i l'execució de les actuacions imprescindibles i inajornables per combatre la situació d'excepcionalitat per sequera.

Per a l'ASAC, el Decret llei que preveu l'entrada en vigor d'unes mesures, restriccions, controls i règim sancionador aplicables determinades, però no conté cap previsió de posada en marxa i dotació del finançament necessari. A més, recorda que la Llei de Contractes té en consideració la Urgència i l'Emergència, però no queda clar si la situació d'"excepcionalitat" es pot permetre un règim de contractació o un altre.

"Cal deixar clar amb una interpretació autèntica per part de l'administració que la situació d'excepcionalitat ha de permetre aplicar la tramitació d'emergència prevista a l'article 120 de la Llei de Contractes (LCSP)", reclama ASAC.

L'entitat proposa que sigui la pròpia ACA, en virtut de les seves competències com a Administració hidràulica, qui assumeixi la tramitació de les actuacions i de comú acord amb els municipis afectats, les vehiculi directament amb els operadors per garantir-ne l'execució immediata.

LA GENERALITAT HA DE PRENDRE DECISIONS IMMEDIATES PER EVITAR NOVES RESTRICCIONS

L'associació ha fet arribar una carta i un document de propostes a l'Agència Catalana de l'Aigua (ACA), després de reunir-se amb el director, Samuel Reyes . A la seva carta, ha sol·licitat a l'ACA que "assumeixi el lideratge" en aquest moment de crisi i que "garanteixi el finançament extraordinari per fer front a les inversions i costos operatius extraordinaris derivats de la sequera". Així mateix, li demana que “tal com es va fer a l'anterior gran sequera que va afectar Catalunya és necessari que el Decret llei estableixi quines són les obres i actuacions prioritàries i prevegi també tantes les dotacions econòmiques per finançar-les com el règim de contractació. A més, va presentar una sèrie de mesures concretes a la Generalitat de cara a fer front a la situació de sequera extrema que es viu al país. Unes actuacions que "no admeten demores" i que "s'han de poder fer de manera immediata, abans que s'hagin d'adoptar noves restriccions".

L'ASAC considera que és “absolutament imprescindible i urgent” que les entitats gestores dels serveis d'aigua puguin instal·lar a les xarxes d'abastament equips que permetin limitar de forma automàtica les dotacions i garantir el subministrament en períodes de temps fixats, cal que les entitats gestores facin actuacions de xoc en la renovació de canonades en mal estat per evitar més pèrdues d'aigua, així com reforçar les actuacions tant per a la recuperació de pous, com per a la garantia i l'increment de la producció d'aigua.