La Generalitat i el Govern central segueixen negociant sobre el conveni d'execució de la B-40 al Vallès (Barcelona), malgrat que aquest divendres acaba el termini pactat entre Govern i PSC a l'acord de Pressupostos per signar-lo, i mantenen discrepàncies a la finançament d'aquesta infraestructura i en referències sobre el traçat.

Així ho ha avançat diari 'Ara' i han confirmat fonts de la Generalitat, que assenyala que la negociació continua oberta per poder signar el conveni "com més aviat millor".

Fonts del Ministeri de Transports consultades per Europa Press també afirmen que segueixen treballant per fer efectiu el conveni, encara que matisen que no hi ha cap termini: "La Generalitat va signar un termini amb el PSC, però el termini no és nostre".

Les al·lusions al traçat de la carretera són un dels punts que, fins ara, han impedit la signatura del conveni.

A les propostes que ha enviat Transports a la Generalitat s'esmenten connexions de la B-40 amb municipis del Vallès més enllà de Sabadell, malgrat que l'acord amb el PSC quedava acotat a la connexió entre Sabadell, Terrassa i Castellar del Vallès (Barcelona) ).

Fonts de la Generalitat han recordat que aquest va ser el compromís que va acceptar el Govern --que va cedir sobre la B-40 per aconseguir el suport dels socialistes als Pressupostos-- i, en conseqüència, consideren que el conveni no ha d'incloure mencions a futures connexions que remeten a la infraestructura del Quart Cinturó.

L'altra discrepància entre Govern i Executiu afecta el finançament de la B-40: Transportes ha proposat que es financi a càrrec de la disposició addicional tercera de l'Estatut d'Autonomia sobre inversions de l'Estat en infraestructures catalanes.

Aquests són fons que l'Estat "deu" a la Generalitat, destaquen fonts de l'Executiu català.

Així, la proposta del Govern pressupostada 200 milions d'euros per a la B-40 que sortirien de fons que la Generalitat defensa que li correspon decidir en què invertir, encara que surtin dels Pressupostos Generals de l'Estat (PGE).

Fonts del Govern central consideren que "no es pot finançar una cosa que mai no tindrà res amb competències de l'Estat" i asseguren que el conveni ha de complir els requisits.