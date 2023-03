El primer ministre espanyol, Pedro Sánchez, pronuncia un discurs a la cerimònia d'obertura de la Conferència Anual 2023 del Fòrum de Boao per a Àsia a Boao, província de Hainan, al sud de la Xina, el 30 de març de 2023 @ep

El president del Govern, Pedro Sánchez , ha valorat que la presidenta suspesa del Parlament i presidenta de Junts, Laura Borràs , ha estat condemnada per un cas "flagrant de prevaricació i mal ús de fons públics". Així ho ha dit després de ser preguntat si el Govern atendrà la petició del tribunal sentenciador, el TSJC, de concedir-la un indult parcial per evitar l'ingrés a la presó.

El TSJC va condemnar Laura Borrás a quatre anys i mig de presó i 13 d'inhabilitació per fraccionar contractes per adjudicar-los a dit a un amic quan dirigia la Institució de les Lletres Catalanes (ILC) entre el 2013 i el 2018. No obstant, va plantejar un indult parcial perquè no entri a la presó i que es rebaixi la pena a no més de dos anys per evitar la presó.

La sentència la condemna pels delictes de prevaricació i falsedat documental i també li imposa una multa de 36.080 euros per 18 contractes menors tramitats entre el 2013 i el 2017, a més de la inhabilitació durant tres anys per exercir càrrec públic.

El president del Govern, que és a Pequín després d'haver-se reunit amb el president xinès Xi Jinping , ha recordat, després de ser preguntat si l'Executiu atendrà aquesta petició, que es tracta d'un "cas de flagrant prevaricació i mal ús de recursos públics" .

Tot i això, ha assenyalat que no és una sentència ferma perquè s'haurà d'elevar al Tribunal Suprem i s'hauran de pronunciar diferents instàncies de l'Estat de Dret abans de deliberar sobre una petició d'indult al Consell de Ministres.

En qualsevol cas, Pedro Sánchez, ha volgut deixar clar que no es pronuncia, no perquè no hi tingui posició, sinó perquè ha de ser respectuós amb l'Estat de Dret.