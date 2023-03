Arxiu - El regidor del PP a l'Ajuntament de Barcelona Josep Bou @ep

El president del PP a l'Ajuntament de Barcelona, Josep Bou, s'ha acomiadat del ple aquest divendres, que ha pres coneixement de la seva renúncia com a regidor: "Me'n vaig en pau, satisfet i feliç".

En la seva intervenció, ha expressat la gratitud davant el tracte que li han donat la resta de regidors del consistori, "espectacular, de comprensió i de vegades fins i tot d'estima", i ha reconegut que li ha estat difícil aguantar, en les paraules.

Els regidors de la resta de grups municipals han destacat el “bon humor” de Bou i la seva disposició per dialogar tot i no compartir el mateix posicionament en diferents àmbits.

Bou s'ha emocionat davant les paraules de l'alcaldessa, Ada Colau, quan ha reivindicat la qualitat d'independent i ha recordat quan es va sumar a una declaració institucional perquè les elèctriques assumissin els deutes de les famílies vulnerables.

"No ho havia vist mai en un dirigent del PP" , ha afegit Colau, un fet que ha considerat que no buscava reconeixement, sinó que ho feia per convicció.