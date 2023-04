El líder del PSC, Salvador Illa (6i); el conseller d'Empresa i Treball i expresident del Parlament, Roger Torrent (7i); el president de la Generalitat, Pere Aragonés (c), i la consellera d'Acció Climàtica, Alimentació i Agenda Rural, Teresa Jordà (9 - David Zorrakino - Europa Press

La cimera d'aquest divendres entre el Govern i els grups parlamentaris per abordar mesures contra la sequera a Catalunya s'ha acabat sense acord després de gairebé quatre hores de reunió per falta de consens sobre la modificació del règim sancionador als ajuntaments, segons ha informat l'Executiu català .

El Govern havia fet una proposta que no ha estat acceptada per modificar el decret llei que el Parlament va avalar la setmana entre crítiques de l'oposició, que va demanar eliminar o introduir una moratòria a les sancions als ajuntaments, entre altres punts.

La Generalitat ha plantejat als grups una moratòria a les sancions fins a l'1 de juliol del 2023, cosa que no han acceptat i que, segons la consellera d'Acció Climàtica, Teresa Jordà , ha fet "saltar l'acord".

Tot i que de moment descarta aprovar un nou decret llei, el Govern ha sostingut que assumeix les seves propostes per a aquesta cimera i les aplicarà perquè les considera "bones" per a Catalunya.

Així, la Generalitat s'ha compromès a canviar el pla especial de la sequera per permetre que les piscines municipals es puguin omplir a l'estiu "per raons de salut pública" , tal com van demanar consistoris de l'arc metropolità.

A més, el Govern habilitarà una partida extraordinària dels pressupostos generals per fer front a la sequera i permetre tramitar d'emergència contractes sobre obres relacionades amb l'abastament d'aigua.

En aquesta línia, autoritzarà l'Agència Catalana de l'Aigua (ACA) a convocar subvencions per millorar l'eficiència hidràulica ia revisar les tarifes en funció de possibles canvis als cabals associats a l'abastament.

A més del president de la Generalitat, Pere Aragonès , a la trobada han acudit la consellera d'Acció Climàtica, Teresa Jordà ; el conseller d'Empresa i Treball, Roger Torrent ; la portaveu del Govern, Patrícia Plaja ; el director de l'Agència Catalana de l'Aigual (ACA), Samuel Reyes ; i la directora del Servei Meteorològic de Catalunya (SMC), Sarai Sarroca .

Per part de l'oposició, hi han assistit representants de PSC, ERC, Junts, CUP, comuns, Cs i PP, mentre que Vox no hi ha estat convidada.

ALTRES PROPOSTES



Segons el document que proposava el Govern, la Generalitat es compromet a aportar 50 milions d?euros als ens locals i ampliar de 15 a 40 milions la línia de subvencions en alta de l?ACA.

També planteja obrir noves convocatòries de subvencions i donar suport a la redacció de plans d‟emergència i estalvi municipals per a les localitats de menys de 20.000 habitants.

S'avé, així mateix, a prioritzar les infraestructures orientades a la garantia de proveïment ja planificades, incloent-hi la licitació de la dessalinitzadora de Tordera (Girona) durant el primer semestre del 2023.

En aquesta carpeta d?inversions prioritàries figura també la licitació en dos mesos de la redacció del projecte de la nova dessalinitzadora a Cubelles (Tarragona), i finalitzar el pla director d?aigües regenerades en un mes.

A més, assumeix incorporar a la planificació de l'ACA les obres necessàries per fer front a la sequera amb els operadors de la xarxa Ter-Llobregat, amb dues estacions de tractament d'aigua potable al Besòs i regeneració a Sant Feliu de Llobregat (Barcelona) ).

CORRESPONSABILITAT



La Generalitat promourà guies per a ens locals i ciutadania sobre estalvi, impulsarà canvis al codi tècnic d'edificació i supervisarà els "grans consumidors de l'aigua".

Publicarà el consum per municipis i assistirà els ajuntaments amb més despesa per càpita perquè en redueixin el consum i millorin l'eficiència del subministrament.

Per promoure una "nova cultura de l'aigua", convocarà la Mesa Nacional de l'Aigua el juny del 2023 per debatre sobre governança i aigua amb tots els actors implicats, segons el document.

La finalitat serà acordar un Pacte Nacional per l'Aigua en el marc d'un context de canvi climàtic.