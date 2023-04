La secretària general adjunta i portaveu d'ERC, preguntada per la condemna de quatre anys i mig de presó i 13 d'inhabilitació de Laura Borràs, ha recalcat que si això passés amb un membre d'ERC, "ja hauria dimitit". | @EP

La secretària general adjunta i portaveu d'ERC, Marta Vilalta, ha assegurat que el Govern implementarà el decret llei de mesures per la sequera a Catalunya "malgrat la voluntat de bloqueig d'alguns".

Ho ha dit aquest dissabte en una entrevista a 'Rac 1', després que la cimera de divendres entre l'executiu i l'oposició per abordar mesures davant la sequera a Catalunya acabés sense acord per falta de consens sobre la modificació del règim sancionador als ajuntaments .

"Que hi hagi grups que no vulguin aprovar aquestes mesures no significa que aquestes mesures no s'implementin" , ha recalcat, i ha afirmat que el Govern farà tot el necessari per mitigar els efectes de la sequera a Catalunya.

Vilalta ha acusat el PSC d'haver utilitzat mecanismes "tàctics i electoralistes" durant la cimera per bloquejar l'aprovació de mesures, i ha defensat textualment que la lluita davant la sequera és una tasca de país on no hi ha el tacticisme ni l'electoralisme.

Ha lamentat que la falta de consens a la cimera va transmetre "una imatge decebedora" per a la ciutadania, i ha dit que no es va traslladar a la població tota la confiança que s'hauria d'haver transmès.

Sobre el règim sancionador, ha defensat que el Govern "no va al davant amb la sanció" , i que estan parlant amb els consistoris perquè elaborin el seu pla de sequera.

Preguntada per si es convocarà una altra cimera, Vilalta ha apostat per fer reunions mensuals amb els grups i "en uns mesos" convocar una altra trobada com la de divendres.

PRESIDÈNCIA DEL PARLAMENT



Pel que fa a la condemna de quatre anys i mig de presó i 13 d'inhabilitació de la presidenta suspesa del Parlament i presidenta de Junts, Laura Borràs , Vilalta ha reiterat que si això passés amb un membre d'ERC, aquest "ja hauria dimitit" .

Ha tornat a defensar que la presidència del Parlament ha de ser per a una força independentista i ha considerat que “aquesta situació pot ser una nova oportunitat per refer acords” entre els partits independentistes, assegurant que ERC no pactarà amb el PSC .