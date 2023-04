L'alcaldable del PP a Barcelona ha titllat de populista Jaume Collboni mentre que del candidat de Junts, Xavier Trias, ha criticat que la seva prioritat és la indepedència. | @EP

El candidat del PP a l'alcaldia de Barcelona, Daniel Sirera pretén que els seus vots siguin útils per canviar la ciutat i no tanca la porta a ser alcalde després de les eleccions municipals d'aquest maig per liderar el canvi que creu que la capital catalana necessita . En declaracions en el marc d'una ronda d'entrevistes ha afirmat: "vull que els vots del PP siguin útils per canviar la ciutat i em presento per ser alcalde. Sé que no és fàcil, però tampoc no era fàcil que Juanma Moreno fos el president de la Junta d'Andalusia ”.

Sirera s'ha considerat com "l'opció sensata, de la bona gestió" , davant l'oposició liderada pel candidat del PSC, Jaume Collboni , el qual ha titllat de populista, mentre que per al candidat de Junts, Xavier Trias , la seva prioritat és la indepèdència. Sirera pretén aglutinar el vot de formacions com de Ciutadans i Vox, "que en el passat van votar el PP" , destacant que des que és candidat el nombre de regidors que pretén obtenir després dels comicis ha crescut als sondejos.

Sirera ha destacat que negociarà "amb tots aquells que volen fer una millor Barcelona" i quan és preguntat per PSC i Junts, ha dit que de Collboni li preocupa que és part del problema en haver governat els darrers vuit anys. Tot i això, les seves declaracions més fortes van dirigides cap a Trias, el candidat del partit que "ha destrossat la convivència a Catalunya" afirmant el líder popular. El candidat de la formació a la capital catalana també ha assenyalat que encara no ha decidit qui serà el número 2 de la seva candidatura, una qüestió que no considera "tan important en el cas del PP com a la resta de formacions polítiques".

PROPOSTES



L'objectiu de Sirera és implantar el seu model a ciutats com Madrid i Màlaga . Vol una col·laboració publicoprivada, implicant un nombre més gran d'agents i amb més recursos. Entre els seus plans hi ha la construcció de 40.000 habitatges nous , reduint la taxa de terrasses i ampliant l'horari. Sirera ha assenyalat a més que demanarà un informe d'investigació sobre la gestió de les superilles a la ciutat comtal.