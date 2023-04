El diputat de la CUP al Parlament de Catalunya ha recordat que Borràs “ha estat condemnada per corrupció, per fraccionar contractes per afavorir un conegut”. | @EP

El diputat de la CUP al Parlament de Catalunya, Xavier Pellicer ha dit que no li sembla “vàlida” la proposta de l'expresident de la Generalitat, Quim Torra , de deixar vacant la presidència del Parlament després de la condemna del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya a la presidenta suspesa, Laura Borràs.

"Ha estat condemnada per corrupció , per fraccionar contractes per afavorir un conegut. Això és un cas de corrupció, no és un cas de law-fare, per tant, qualsevol proposta que parteixi d'aquesta premissa no ens sembla vàlida ", ha assegurat a una entrevista al programa 'L'hemicicle' de Catalunya Ràdio .

Ha explicat que la CUP té com a premissa que la presidència del Parlament no recaigui "en un partit que no respecta les institucions catalanes" i ha sostingut que, per a la formació, la resposta a la situació és que Borràs dimiteixi .

D'altra banda, ha acusat la conselleria d' Interior i els Mossos d'Esquadra de "cometre una il·legalitat" en detenir l'eurodiputada de Junts, Clara Ponsatí, i ha assegurat que se'n van vulnerar els drets.

"Posa de manifest un problema clar del Govern català , i és que no té cap problema a vulnerar els drets dels catalans i catalanes per aplicar la llei penal de l'enemic" , ha sentenciat.