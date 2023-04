La vicepresidenta segona del Govern el farà acompanyada per diversos líders de l'esquerra espanyola com Ada Colau, Íñigo Errejón o Alberto Garzón, entre d'altres. | @EP

La vicepresidenta segona, Yolanda Díaz , protagonitzarà aquest diumenge un acte multitudinari a Madrid, en què es preveu que anunciï de forma oficial la seva candidatura a les eleccions generals i a liderar l'espai polític a l'esquerra del PSOE.

Un pas que donarà acompanyada per múltiples formacions progressistes potencialment aliades i envoltada dels seus principals dirigents, però també previsiblement mostrarà la situació de desacord actual amb Podem , que ja va dir que no assistirà si abans no se signa un pacte previ sobre primàries obertes.

La cita, que posa el colofó a la gira territorial de la seva plataforma per reunir-se amb la societat civil, l'anomenat 'procés d'escolta' , tindrà lloc al poliesportiu Antonio Magariños de la capital, històrica pista de bàsquet associada al club ' Estudiantes ' i que té un aforament aproximat de 3.000 persones.

Després de visitar les 17 comunitats autònomes des que va anunciar l'inici d'aquesta fase de consulta, el juliol de l'any passat, confeccionar 35 grups de treball per recollir propostes de treball i reunions sectorials amb col·lectius professionals i socials, Díaz està en disposició de donar el esperat 'pas endavant' que ja va lliscar en diversos actes i abanderar l'espai progressista, de la mà d'un "projecte de país per a la propera dècada".

Durant aquest període ha destacat que Sumar és un moviment ciutadà " imparable ", que genera " il·lusió " i " esperança " per combatre la desafecció cap a la política, on " caben tots " i que serà la " clau " i el " revulsiu " per revalidar una coalició progressista.

Així, i després de més de dos anys des que prengués el relleu de l'exvicepresident Pablo Iglesias com a màxima representant d' Unidas Podemos a l'Executiu, Díaz es prepara per assumir també el repte electoral per rellançar i reconfigurar l'espai, que s'ha fragmentat de mica en mica des de la irrupció d´Unidas Podemos.

ORGANITZACIONS SOCIALS I PERSONALITATS DE LA CULTURA

Per a la cita també hi haurà representació d'entitats socials, amb representants entre d'altres de la Comissió Espanyola d'Ajuda al Refugiat (CEAR), l' ONCE , el Comitè Espanyol de Representants de Persones amb Discapacitat (CERMI), SOS Racisme i la Unió d'Autònoms ( UATAE), a més de delegacions de CCOO i UGT , encara que no estaran líders d'aquestes organitzacions, Unai Sordo i Pepe Álvarez, respectivament.

Des de l'organització també apunten que a l'esdeveniment hi haurà personalitats del món de la cultura i de l'esfera pública, sense concretar noms. Tot i això, alguns ja han traslladat que acudirà el presentador Jorge Javier Vázquez.

Com altres vegades, hi haurà diverses intervencions a banda del tancament de l'acte, protagonitzat per Díaz, i la diferència amb la resta d'esdeveniments serà el suport que li brindaran diferents dirigents polítics.

LLUIRÀ SUPORT DE LÍDERS POLÍTICS, DINS I FORA D'UP

Dins de l'espai confederal, IU ja ha dit que es bolcarà tant a escala de militants i simpatitzants com amb dirigents, amb una àmplia delegació encapçalada pel coordinador federal i ministre de Consum, Alberto Garzón , amb la portaveu Sira Rego i el diputat i també secretari general del PCE, Enrique Santiago.

Els comuns, un altre dels baluards de Díaz en aquest procés, enviarà també una destacada delegació amb l'alcaldessa de Barcelona, Ada Colau , el ministre d'Universitats, Joan Subirats , i la portaveu al Parlament català, Jéssica Albiach , juntament amb diversos parlamentaris . També donarà suport a Díaz el coordinador d'Alianza Verde, Juantxo López d'Uralde.

No quedarà aquí el suport a Díaz, ja que estarà acompanyada també pel líder de Más País, Íñigo Errejón , i la diputada andalusa de la formació, Esperanza Gómez . També acudeixen a la crida de la vicepresidenta les dirigents de Más Madrid a la Comunitat i l'Ajuntament de la capital, Mónica García i Rita Maestre.

Precisament durant aquests dies des de les dues formacions, que va sorgir després de deslligar-se de Podem, han destacat la sintonia amb Díaz i la voluntat d'acompanyar-la sense condicions.

La representació de Compromís anirà a càrrec de l'alcalde de València, Joan Ribó , i també hi haurà presència d'altres formacions aliades a l'anomenat 'Acord del Túria', com Verdes Equo amb els seus coportaveus Marcellesi i Silvia Mellado , la Chunta aragonesista i la portaveu de Moviment per la Dignitat i la Ciutadania de Ceuta (MDyC), Fatima Hamed . També hi ha prevista la presència del projecte Drago, que va llançar l'exdiputat Alberto Rodríguez.

A més, hi haurà presència de partits a escala internacional, atès que hi seran presents, per exemple, la copresidenta del Partit Verd Europeu, Mélanie Vogel, i el president del Partit de l'Esquerra Europea (PIE), Walter Baier.

Tot i això, també hi haurà alguna absència, com el cas de Més per Mallorca , lligada a l''Acord del Túria' i que no hi assistirà, atès que en la seva estratègia per als pròxims comicis generals no passa per l'aliança amb Sumar.

TENSIONS ENTRE PODEM, PERÒ AMB RESPATLLER DE DIVERSOS CÀRRECS

Però el cas paradigmàtic rau en les tensions amb la cúpula de Podem, que per recolzar-la va reclamar un acord de mínims i bilateral per desplegar unes primàries obertes amb vista a triar candidats i fixar el pes de cada formació, que no s'ha aconseguit.

Fins ara no s'han produït avenços i sí missatges creuats, ja que Díaz va dir que Podem no tenia excuses per no assistir-hi i va demanar a la secretària general de Podem, Ione Belarra , que hi anés, mentre que la també ministra de Drets Socials va replicar que no entenia per què es comprometia amb ells i que tenia la “clau de la unitat”.

Tot i això, diversos càrrecs de Podem s'han desmarcat de la línia fixada per la direcció i sí que aniran al llançament de Díaz sense esperar aquest pacte, com és el cas del coordinador autonòmic de Galícia, Borja San Ramón , i la seva homòloga a Navarra, Begoña Alfaro , així com els diputats al Congrés Antón Gómez-Reino i Txme Guijarro, els parlamentaris autonòmics Naiara Davó i Nacho Escartín.

Unes presències que els morats minimitza atès que són conscients que alguns d'aquests diputats estan alineats amb Díaz des de fa temps.

Davant aquest xoc, diversos càrrecs socialistes han apel·lat a Podem i Sumar que arribin a un acord perquè hi hagi únicament una única candidatura alternativa a ells.

Tant Podem com Sumar atribueixen incomprensió per la postura del costat contrari. Per exemple, des de la plataforma indiquen que van oferir dos documents de compromís amb primàries obertes, però demanant a Podem que assumís un marc bilateral, i no obviar que hi ha una quinzena de partits implicats en el projecte.

Per part seva, des del costat morat sospiten que aquest requisit pot ser incompatible amb converses que s'estan mantenint amb altres partits, que no signar un pacte per a primàries obertes és contradictori amb el discurs de Sumar, senten que se'ls impugna la seva legitimitat per plantejar propostes a aquest procés i adverteixen de l'error per a aquest espai intentar debilitar-los.

En altres sectors implicats en el procés indiquen que les negociacions per a acords de confluència s'intensificaran després de les eleccions del 28-M i demanen centrar el focus a l'anunci de la candidatura de Díaz, per potenciar-ne la figura.