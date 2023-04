També ha anunciat Jordi Valls, com a tinent d'alcalde d'Economia i Hisenda; Maria Eugènia Gay, com a tinent d'alcalde de Presidència, Bon Govern i Relacions Internacionals; Lluís Rabell, tinent d'alcalde del Pla de Barris; o Raquel Gil, com a regidora d'Ocupació. | PSC

El candidat del Partit Socialista de Catalunya a l'alcaldia de Barcelona, Jaume Collboni , ha presentat oficialment la seva candidatura en un esdeveniment celebrat a la plaça Europa de Montjuïc , on va estar acompanyat pel seu equip de campanya. Amb l'objectiu de guanyar les pròximes eleccions municipals, Collboni va destacar que la seva candidatura està a punt per liderar la ciutat, ja que compta amb un equip plural i altament capacitat, compost per homes i dones que estimen la seva ciutat i estan disposats a donar el millor de si mateixos.

Durant el seu discurs, el candidat va mostrar la seva felicitat i va reconèixer que el seu somni de tota la vida és ser l'alcalde de Barcelona , ​​alhora que es va considerar un privilegiat per comptar amb persones extraordinàries que desitgen el millor per a la ciutat. Collboni també va destacar que la candidatura socialista és la que reflecteix millor la diversitat de Barcelona i està preparada per enfrontar els desafiaments actuals, com l'habitatge, la seguretat i la generació d'oportunitats.

El candidat socialista va prometre que, si és elegit alcalde, liderarà un govern compromès amb les persones que busquen millorar la ciutat , recolzant emprenedors i treballant perquè els habitants de Barcelona se sentin orgullosos de la seva ciutat. En definitiva, una candidatura preparada per portar Barcelona al següent nivell i enfrontar els desafiaments que es presentin.

La candidatura es veu reforçada per la incorporació de perfils com Jordi Valls , futur Tinent d'Alcalde d'Economia i Hisenda; Maria Eugènia Gay , que serà Tinent d'Alcalde de Presidència, Bon Govern i Relacions Internacionals; Lluís Rabell , Tinent d'Alcalde del Pla de Barris; o Raquel Gil , la futura regidora d'Ocupació.

La tasca incansable d' Albert Batlle , que es responsabilitzarà de Seguretat i el districte de Ciutat Vella, se suma a la candidatura per fer de Barcelona una ciutat més ordenada. Així mateix, la capacitat de treball i visió de Laia Bonet , futura Tinent d'Alcalde d'Urbanisme, Habitatge i Sistemes Urbans, es presenta com una de les claus per construir una Barcelona d'oportunitats, amb coneixement de la realitat i tocant de peus a la terra.

Marta Villanueva , infermera d'UCI que va estar a primera línia contra la pandèmia, també se suma a la candidatura del Grup Municipal Socialista, ocupant la regidoria de Salut. Tots ells s'uneixen per treballar junts en la creació d'una Barcelona més pròspera i sostenible, compromesos amb la millora de la qualitat de vida dels ciutadans.