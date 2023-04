El primer acte, en què han estat presents les consellers Tania Vergè i Gemma Ubasart, ha estat la jornada 'Dret a la Memòria' celebrada a Flix i ha reivindicat la vigència dels Drets Humans a tot Catalunya. | @EP

El Govern de la Generalitat ha iniciat aquest dissabte els actes per reivindicar la vigència dels Drets Humans a tot Catalunya en el marc de la commemoració del 75è aniversari de la Declaració Universal dels Drets Humans.

El primer acte ha estat la jornada 'Dret a la Memòria' celebrada a Flix (Tarragona) i que ha comptat amb la presència de la consellera d'Igualtat i Feminismes, Tània Verge , i la de Justícia, Drets i Memòria, Gemma Ubasart , informa el Govern en un comunicat.

Verge ha apuntat que "actes com aquest, reivindiquen la vigència dels drets humans i els posen a primera línia de l'agenda política ".

Ha destacat que els drets humans són l' eix vertebrador de la tasca de govern per garantir a tota la ciutadania vides lliures de discriminacions i violències : “Sense drets humans i sense igualtat no hi ha democràcia possible”.

Ubasart ha afirmat que memòria democràtica i drets humans són dos conceptes que es reforcen mútuament: “Fem memòria per contribuir a fer efectius els drets humans, pels objectius de veritat, justícia, reparació i garanties de no repetició”.

Segons ella, "en un context on els totalitarismes i les dretes radicals tornen amb força , la memòria democràtica ha d'esdevenir un fre contra la intolerància i la barbàrie".

La jornada ha comptat amb una ponència impartida per la professora de Dret Internacional Públic de la Universitat de Barcelona (UB) Rosa Ana Alija , i amb una taula de debat sobre la memòria democràtica a l'Ebre.

Els actes de commemoració del 75è aniversari de la Declaració Universal dels Drets Humans formen part de l' Estratègia de Drets Humans de Catalunya del Govern i entre els actes es preveuen una exposició al Palau Robert de Barcelona.