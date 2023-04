Les dues polítiques s'enfronten pel relleu del tron de l'esquerra alternativa socialista, després del fallit pacte de primàries a la cúpula d'Unidas Podemos. | @EP

Dues dones enfrontades per la tensa successió al tron de l'esquerra alternativa al PSOE després de la dimissió de Pablo Iglesias d'Unides Podem. És un secret de domini públic que Yolanda Díaz està més que preparada per anunciar la seva posada de llarg com a candidata a les pròximes eleccions generals. En les seves últimes compareixences ha anat desgranant la seva proposta amb Sumar i ha evidenciat el cisma ideològic i la tensa relació a la cúpula dels morats . Ahir, desenes de personalitats de la política progressista del país van reafirmar la seva predisposició a esdevenir sota el paraigua de Díaz per als propers comicis. Entre ells, l'alcaldessa de Barcelona, Ada Colau , que fa molt pocs dies va publicar una foto on totes dues es fonien en una càlida abraçada. També Alberto Garzón , actual ministre de Consum i líder d' Esquerra Unida , ha estès el braç a una Yolanda Díaz que ve pujadíssima des de la marxa política d'Esglésies.

Ahir, l'aparentment nova líder d'Unidas Podemos i ministra de Drets Socials i Agenda 2030, Ione Belarra , va intentar un últim acostament, semblant a l'espasme d'un animal que sap que està a punt de morir, i va demanar a la vicepresidenta segona de Govern firmar una declaració conjunta per desplegar unes primàries obertes . Una petició que va passar sense pena ni glòria i a què Yolanda Díaz va semblar no mostrar gran interès.

La fogonada de Belarra no va servir per evitar l'inevitable: la fractura unilateral de l'espai que, al seu dia, Pablo Iglesias, va aconseguir enfortir i empoderar per posar en marxa una revolució política , però que acabaria consumint-lo fins a les últimes glopades d'alè. Avui, després de gairebé dos anys d'espera, en què Díaz ha anat augmentant pas a pas la seva popularitat i guanyant-se la confiança d'un sector progressista dels ciutadans espanyols, cada vegada més desesperançats en la revolució promesa pel fundador. Díaz manté l'esperança de ressorgir de les cendres aquest migdia al poliesportiu Magariños , a Madrid, lloc on anys enrere Pedro Sánchez jugaria a bàsquet. Potser tot serà qüestió de justícia poètica .

Per la seva banda, Ione Belarra va intentar una última jugada i va moure fitxa: "Té a la mà que demà Podem estigui a la presentació" , en referència a la compareixença de Díaz. "Prou que aquesta mateixa tarda Podem i Sumar signem una declaració en què ens comprometem a celebrar primàries obertes" , va apallissar. Tot i això, com les petjades a la sorra del mar, l'última jugada de Belarra se l'ha endut una onada, de la marea de Sumar.