La secretària d'ERC adverteix que "no hi ha dues estratègies per arribar a la República Catalana, n'hi ha una de sola", que consisteix a aprofitar la taula de diàleg amb el Govern. | @EP

Marta Rovira , ha demanat al secretari general de Junts, Jordi Turull , una major entesa entre partits independentistes : “Aquests dies he sentit Jordi Turull dient “prou, l'independentisme s'ha de poder entendre, ha de poder debatre”.

En una entrevista al diari 'El Punt Avui', ha afirmat que "la confrontació entre independentistes parteix de la confusió d'un conflicte polític, i això és una cosa que ha d'acabar", assenyalant textualment l' Estat espanyol com a adversari .

Segons Rovira, "no hi ha dues estratègies per arribar a la República Catalana , n'hi ha una de sola", que consisteix a aprofitar la taula de diàleg amb el Govern , per la qual cosa ha considerat que l'estratègia que proposa Junts en aquest moment és una via complementària "Si no som honestos i ens diem el que hem de fer millor per guanyar, i no ens expliquem què hem de preparar al proper embat democràtic per poder fer la independència , segurament no arribarem", ha apuntat.

"SENT QUE ENCARA NO TINC TOTES LES GARANTIES"



Preguntada per si tornarà a Catalunya després que el jutge Pablo Llarena hagi ratificat el seu ordre de detenció només per desobediència, ha respost: "Cada vegada es van generant millors condicions , però jo sento que encara no tinc totes les garanties per poder tornar-hi". Llarena ara em crida a declarar per presumpta desobediència però quan s'obri judici oral la imputació continuarà sent de rebel·lió”, ha assegurat.

Per ella, ara els millors dirigents són "els represaliats, i parlo sobretot per mi i la gent d'ERC amb qui comparteixo xarxa", ha afegit Rovira.

Ha assenyalat que la candidatura de Junts per a les eleccions municipals de Barcelona amb l'exalcalde Xavier Trias com a candidat respon “a una esperança de refer un partit polític”.