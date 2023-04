La vicepresidenta segona i ministra de Treball i Economia Social, Yolanda Díaz, intervé durant l'acte 'Comença tot' de la plataforma Sumar, en què Díaz presenta la seva candidatura per a la presidència del Govern. | @EP

La vicepresidenta segona, Yolanda Díaz , ha anunciat aquest diumenge de forma oficial que es presentarà com a candidata a la Presidència del Govern en les pròximes eleccions i ha garantit que estarà "a l'altura" del repte de respondre a la " set de canvi" , amb un projecte en què "cavin tots".

"Faré un pas endavant. Vull ser la primera presidenta del meu país, la primera presidenta d'Espanya" , ha proclamat aquest diumenge a Madrid per assegurar que se sent "útil" per poder "guanyar i transformar" el país, deixant clar el seu rebuig a la política basada en el “soroll” i reivindicat que Sumar és una força “feminista” que promou igualtat, ja que les dones “no són de ningú” i estan “cansades” de “tuteles”.

I tot plegat flanquejada per líders de més d'una dotzena de formacions d'esquerra, amb les presències destacades de l'alcaldessa de Barcelona, Ada Colau , el coordinador d'IU, Alberto Garzón , les dirigents de Más Madrid, Mónica García i Rita Maestre ; el seu homòleg a Más País, Íñigo Errejón , i l'alcalde de València, Joan Baldoví (Compromís), entre d'altres, a qui ha elogiat la seva trajectòria política.

Una confirmació que arriba en ple clima de tensió amb Podem, que ha mantingut el pols, ja que la seva cúpula, liderada per Ione Belarra , no ha acudit a la posada de llarg en no veure complerta la condició prèvia que la cúpula de la formació havia marcat: subscriure un acord bilateral de confluència amb Sumar basat en primàries obertes per poder-la acompanyar. Tot i això, diversos càrrecs del partit s'han desmarcat de la posició del partit i han acudit per flanquejar-la.

Després de més de dos anys des que l'exvicepresident Pablo Iglesias la va nominar com a futura aspirant a la Presidència del Govern i després de nou mesos des que el juliol de l'any passat va anunciar el 'procés d'escolta' amb la societat civil, Díaz confirma el seu pas endavant per assumir el lideratge de l?esquerra després de celebrar més de 25 actes de la seva plataforma Sumar, visitar les 17 comunitats autònomes i congregar prop de 30.000 persones entre tots els esdeveniments, inclòs el d?avui.

LA POLÍTICA AMB MAJÚSCULES ÉS ACORDAR, NO DIVIDIR

Al poliesportiu Antonio Magariños , davant d'un aforament d'aproximadament 3.000 persones que s'ha vist desbordat, amb una cua llarga a l'exterior; Díaz ha estat rebuda al crit de 'presidenta!' , i ha proclamat que "avui comença tot" perquè Sumar ha demostrat que la "política amb majúscules" no rau en el "soroll", en "dividir", en la "polarització" i la "duresa amb l'adversari polític", sinó a "dialogar", "acordar" i "unir voluntats".

Com a exemple, ha lloat mesures que ha impulsat aquesta legislatura, com la pujada del salari mínim, és a dir, la política "útil" per a la gent davant del "politiqueu" que, a parer seu, despleguen PP i Vox que van votar en contra de la seva reforma laboral i despleguen les "polítiques del dolor" , basades en l'"austeritat" i en el neoliberalisme, que està derrotat ideològicament, però que ara toca fer-ho "políticament".

Tot seguit, ha carregat contra el líder del PP, Alberto Núñez Feijóo , que representa el partit del "no", de les "retallades" i dels que voten en contra de la reforma laboral, de la de pensions i de la de l'avortament .

"DONAREM RESPOSTES AL PAÍS"

Per tant, ha sentenciat que Sumar ha vingut per "guanyar el país" sota aquestes premisses, a "eixamplar la democràcia" sobre la base d'un "moviment ciutadà" i per això ha esbossat les línies centrals programàtiques del seu projecte, que defineix com un nou "contracte democràtic" per a la pròxima dècada.

"Donarem respostes al nostre país que té set de canvi" , ha emfatitzat per citar, per exemple, el seu compromís d'impulsar una reforma empresarial, portar la salut bucodental a la sanitat pública o avançar en feminisme i ecologisme.