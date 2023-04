El portaveu d'ERC al Congrés s'ha referit a la vicepresidenta segona del Govern i ha afirmat que la política útil "no és votar contra una reforma laboral amb el PP i Vox per pur politiqueig". | @EP

El portaveu d'ERC al Congrés, Gabriel Rufián , ha criticat la vicepresidenta segona i ministra de Treball, Yolanda Díaz , que ha afirmat que la política útil "no és votar en contra d'una reforma laboral amb el PP i Vox per pur politiqueig" , sense esmentar expressament ERC, que va votar en contra de la norma, després de presentar-se de forma oficial com a candidata a la Presidència del Govern amb la seva nova formació Sumar ".

"Entenc que útil és pactar amb Garamendi i amb Ciutadans una reforma laboral sense uns salaris de tramitació i una indemnització digna a canvi de l'aplaudiment i el finançament suficient per apunyalar els que et van posar on ets" , ha publicat al seu perfil de Twitter.

Aquesta crítica s'uneix a la que també ha realitzat aquest diumenge el politòleg i cofundador de Podem, Juan Carlos Monedero , que ha acusat Díaz de fer campanya amb partits que “competeixen” contra Unides Podem.

"Cal treballar per a la unitat. Fan falta totes les forces, també la que representa Yolanda Díaz. Però és ministra d'Unidas Podemos i avui ha fet campanya per partits que competeixen contra Unides Podem. Això és soroll. Estrepitós" , ha criticat Monedero .

Yolanda Díaz ha anunciat aquest diumenge en un acte al poliesportiu Antonio Magariños (Madrid) de manera oficial que es presentarà com a candidata a la Presidència del Govern en les eleccions vinents i ha garantit que estarà "a l'altura" del repte de respondre a la "sigueu de canvi" , amb un projecte en què "cabin tots".

"Faré un pas endavant. Vull ser la primera presidenta del meu país, la primera presidenta d'Espanya" , ha proclamat aquest diumenge a Madrid per assegurar que se sent "útil" per poder "guanyar el país , deixant clar el seu rebuig a la política basada en el "soroll" i reivindicat que Sumar és una força "feminista" que promou igualtat, ja que les dones "no són de ningú" i estan "cansades" de "tuteles" o ser "negades".

"Les dones no som de ningú. Jo tampoc sóc de ningú" , ha subratllat en ple clima de tensió amb Podem, que ha mantingut el pols i no ha acudit a la posada de llarg, al no subscriure's abans un pacte previ. A les arengues, Díaz ha afirmat que és hora que les dones siguin les "protagonistes" de la història i que seran "imparables".