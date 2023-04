El ministre de Finances i portaveu en funcions ha informat que els col·legis electorals a Andorra han tancat amb una participació final del 66,95% del cens electoral, 20.057 votants dels 29.958 cridats a les urnes. | @EP

Els col·legis electorals a Andorra han tancat a les 19.00 hores, i la participació final a les eleccions generals d'aquest diumenge ha estat del 66,95% del cens electoral (20.057 votants dels 29.958 cridats a les urnes), ha informat en roda de premsa el ministre de Finances i portaveu en funcions, Cesar Marquina.

A les eleccions generals del 2019 la participació final va ser del 68,32% del total del cens, per la qual cosa les xifra d'aquest any se situen un 1,37% per sota , informa el Govern andorrà en un comunicat.

Les xifres totals també inclouen les dades de participació del vot judicial (presencial i per correu), que han estat de 9.010 electors, un 30,07% del cens.

PARTICIPACIÓ FINAL PER PARRÒQUIES



Per parròquies, el percentatge de participació final a les 19.00 ha estat de 865 persones a Canillo (72,14%) sobre un total de 1.199 electors, un 0,34% per sota del 2019, quan van anar a votar aquesta parròquia el 72 ,48% dels electors.

A Encamp han votat 2.803 (64,57%) sobre un total de 4.341 electors, fet que suposa un 1,39% menys que el 2019 , quan va votar el 65,96%.

A Ordino han estat 1.452 (76,30%) sobre un total de 1.903 electors, un 1,62% per sota de la xifra del 2019 , quan va votar el 77,92%.

A La Massana han votat 2.486 (71,37%) sobre un total de 3.483 electors, un 2,35% per sota de les xifres del 2019, quan va votar el 73,72%.

A Andorra la Vella han estat 5.405 (62,17%) sobre un total de 8.693 electors, un 0,72% menys que a les generals del 2019, quan va votar el 62,89%.

A Sant Julià de Lòria n'han votat 3.024 (67,56%) sobre un total de 4.476 electors, un -2,90% que el 2019, quan va anar a votar el 70,46%.

I a Escaldes-Engordany han votat 4.022 (68,59%) sobre un total de 5.863 electors, un 1,06% menys que el 2019 , quan a les eleccions generals va votar el 69,65% dels electors.