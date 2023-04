Comín, Puigdemont i Ponsatí. Foto: Europa Press

La setmana passada va ser Clara Ponsatí, però les properes setmanes (o mesos), més líders independentistes podrien tornar a Espanya. I és que aprofitant la recent reforma del Codi Penal, figures del Procés com Carles Puigdemont, Marta Rovira, Toni Comín i Lluís Puig estarien treballant, amb els seus advocats, la forma i la data del seu retorn.

De fet, hi ha aspectes importants a considerar ja que d'aquí poques setmanes, el Tribunal General de la Unió Europea resoldrà el recurs que va presentar Puigdemont contra l'aixecament de la immunitat que va fer el Ple del Parlament Europeu. L'advocat de l'expresident, Gonzalo Boye, va assegurar que Puigdemont tornaria a Espanya "aquest any".

Comín, molt proper a Puigdemont, estaria preparant una estratègia molt semblant a la de l'exalcalde de Girona.

Per la seva banda, tant Puig com Rovira afrontarien únicament càrrecs de malversació, encara que tots dos, en diferents entrevistes, han mostrat la seva "desconfiança" amb la justícia espanyola i voldrien veure la manera com evoluciona el cas de Ponsatí abans de fer algun pas de tornada a Catalunya.