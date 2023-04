Mobilització feminista per l'abolició de la prostitució. Foto: Feministes al Congrés

Una de les reivindicacions principals del PSOE en matèria d'Igualtat és l'abolició de la prostitució. Tot i això, la llei que la formació va registrar al Congrés al mes de maig per acabar amb aquesta pràctica, fa més de cinc mesos que està parada al Congrés, esperant que la Comissió d'Igualtat de la Cambra, presidida per la socialista Carmen Calvo , convoqueu la ponència per estudiar les esmenes presentades.

Aquesta norma té l'origen en la Llei del sol sí que és sí i en les discrepàncies que els socialistes van mantenir amb els seus socis de Govern i d'investidura durant la tramitació d'aquesta llei. Aquestes diferències van ser visibles el maig de l'any passat, quan el principal partit del Govern va posar en perill l'aprovació del 'només sí que és sí' en presentar unes esmenes sobre aquest tema que trencaven l'acord majoritari.

Aquest acord s'havia forjat entre Unides Podem, ERC, Junts, PDeCAT, Eh Bildu i PNB. Tots ells havien decidit retirar del text del sí és sí , a través d'una esmena, un article inclòs pel Ministeri d'Igualtat que recuperava la terceria locativa (que permet multar els qui lloguen locals i habitatges per a l'exercici de la prostitució), bé perquè hi havia qui no estava a favor de la mesura, bé perquè hi havia qui pensava que havia d'anar en una llei a part.

La decisió del PSOE va ser presentar a la comissió d'Igualtat una esmena que enduria les penes sobre aquesta mesura i que tiraria endavant amb el suport del PP.

REGISTRE A FINALS DE MAIG, PRESA EN CONSIDERACIÓ AL JUNY

Finalment, i davant d'una possible caiguda de la llei al complet, el PSOE va decidir retirar la seva esmena, però va registrar al cap de pocs dies una proposta de llei al Congrés en què es recull una reforma del Codi Penal per "acabar amb totes les formes de proxenetisme".

Només unes setmanes després, a principis de juny, la Cambra baixa acceptava tramitar aquesta llei. Els socialistes van comptar amb el suport de populars i morats, mentre que Vox, PNB, EH Bildu i PDeCAT van decidir abstenir-se i ERC, Junts, Ciutadans i CUP van votar en contra.

Va començar llavors el període d'esmenes que ha estat ampliat fins a sis ocasions, fins a mitjans d'octubre. És des de llavors que la iniciativa porta paralitzada a la Cambra baixa, en espera que la presidenta de la Comissió d'Igualtat impulsi la convocatòria de ponència.

REFORMA DEL 'SÍ ÉS SÍ' I 'TITO BERNI'

Dos mesos després que es donés per acabat el termini d'esmenes van començar les negociacions entre els socis del Govern per acordar una reforma de la Llei del sol sí que és sí per evitar les rebaixes de penes que estava provocant aquest text.

PSOE i Podem mantenen aquest diàleg fins que el 6 de febrer el principal partit al Govern decideixi registrar en solitari una proposta de reforma. Només una setmana més tard esclatava el cas 'Mediador', presumptament liderada per l'exdiputat del PSOE Juan Bernardo Fuentes, àlies 'Tito Berni', i que incloïa serveis de prostitució.

Per a la Plataforma Prostitutes aquestes és la principal raó per la qual la llei socialista per abolir aquesta pràctica està aturada. "No s'atreveixen a parlar de treball sexual al Congrés després d'això del 'Tito Berni'", ha explicat l'organització a Europa Press, que considera que el partit té "un discurs hipòcrita". "Pel dia diuen una cosa ia la nit en fan una altra", apunta.

Mentrestant, les feministes critiquen que, mentre que per a altres lleis s'hagi sol·licitat el procediment d'urgència (que redueix a la meitat els terminis de tramitació), per a aquesta no s'ha demanat tot i que servirà "per posar fre a una de les formes de violència contra les dones més abjectes". L'Aliança contra l'esborrat de les dones ha explicat que això és conseqüència que “les dones han passat a un segon pla en aquesta legislatura”.