Pablo Iglesias / @EP

L'exvicepresident segon i exsecretari general de Podem , Pablo Iglesias , ha defensat aquest dilluns una aliança de la formació amb la plataforma Sumar de la vicepresidenta segona del Govern, Yolanda Díaz, en assegurar que "la unitat és més necessària que mai".

"Avui és el dia que cal reivindicar que la unitat és més necessària que mai. És molt important que Podem i Sumar es posin d'acord per a les eleccions", ha subratllat en una entrevista a Rac1 l'endemà que Díaz llancés la seva candidatura a la presidència del Govern.

Segons Iglesias, cal ser intel·ligent en el diagnòstic de la situació, al·legant que "això va més enllà dels sentiments personals i de les pullitas perquè es tracta que a Espanya governi la dreta i la ultradreta " o que això no passi, i hi hagi una alternativa d'esquerra i progressista.

Segons la seva opinió, si Sumar decideix no aliar-se amb Podem serà "una tragèdia electoral i política" i ha emplaçat els de Yolanda Díaz a explicar si la clau de la seva estratègia és anar per separat perquè consideren que els resta.

"La sensació que tinc és que dins de Sumar hi ha un debat de si volen anar a eleccions amb Podem o no. Si tinguessin clar què volen, quin és el preu que Yolanda Díaz surti amb Ione dient que hi haurà primàries obertes a la ciutadania ?", ha preguntat.