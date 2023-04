Arxiu - La presidenta de Junts, Laura Borràs

La consellera de la Presidència de la Generalitat, Laura Vilagrà, ha assegurat aquest dilluns que "no es donen les circumstàncies" perquè la presidenta suspesa del Parlament, Laura Borràs, torni a exercir les seves funcions al capdavant de la Cambra catalana, com ella mateixa ha demanat, després de la condemna per prevaricació i falsedat documental.

"La sentència, des del punt de vista de fets acreditats, és clara i el Reglament del Parlament és clar. Ara no es donen les circumstàncies perquè Borràs torni a tenir la presidència", ha dit en declaracions a la premsa des de La Seu ( Lleida).

Vilagrà ha instat els grups i la Mesa del Parlament a "estar a l'alçada" per salvaguardar les institucions ia adoptar les mesures que faci falta, en les seves paraules, per posar fi a la interinitat a la presidència del Parlament.

La Mesa del Parlament va suspendre a finals de juliol Laura Borràs pel seu judici a la causa de la Institució de les Lletres Catalanes (ILC); la setmana passada, el tribunal va dictar sentència condemnant-la a quatre anys i mig de presó i 13 d'inhabilitació per fraccionar contractes i adjudicar-los a un amic amb pressupostos falsos.