La secretària general adjunta i portaveu dERC, Marta Vilalta

La secretària general adjunta i portaveu d' ERC, Marta Vilalta , ha acusat aquest dilluns Junts d'haver canviat de sigles però no de formes: “Lamentem que a Junts no han acabat amb la corrupció, i això és així perquè han pogut canviar les sigles els últims anys, però no les formes", en al·lusió a l'extinta CDC.

Ho ha sostingut en roda de premsa després que el Tribunal Superior de Justícia de Catalunya (TSJC) condemnés la presidenta de Junts, Laura Borràs, a quatre anys i mig de presó i 13 d'inhabilitació per prevaricació i falsedat documental quan dirigia la Institució de les Lletres Catalanes (ILC).

Per això, considera que és responsabilitat de Junts, i en primera persona de Borràs -que també és la presidenta suspesa del Parlament-, actuar sobre això, destacant que si això hagués passat a ERC ja no estaria i hagués dimitit.

Després de reivindicar que s'ha de combatre, eradicar i no tolerar la corrupció, ha emplaçat Junts a "fer un pas endavant" en aquest sentit perquè no quedi afectat el Parlament ia posar-se a treballar tots per buscar una solució.

I és que, segons Vilalta, cal protegir les institucions catalanes i l'independentisme en conjunt, i evitar que quedin "tacats per ombres de corrupció".

"Malgrat les declaracions de Borràs, això no té res a veure amb la repressió política que pateix l'independentisme, exiliats com Carles Puigdemont o presos polítics com Jordi Turull, Oriol Junqueras i Dolors Bassa. Barrejar-ho tot és blanquejar molt la repressió", ha dit. sostingut.

Tot i constatar que la sentència de Borràs no és ferma, ha defensat que s'han de regir sobre la base del que estableix el reglament del Parlament i ha afegit que actuaran "en funció del que vagi passant", també a l'espera del que dicti la Junta Electoral Central (JEC).

En cas que Borràs perdi l'acta, Vilalta considera que pot ser "una oportunitat per refer l'acord entre el moviment independentista per tornar a posar les bases per triar qui ha de presidir el Parlament i el consens a l'estratègia cap a la república catalana".

"Defensem que la presidència del Parlament l'ha de tenir algú del moviment independentista, que representi la majoria independentista que tenim al Parlament", ha remarcat.

SUMAR



Davant el llançament de la plataforma política Sumar de la vicepresidenta segona del Govern, Yolanda Díaz, Vilalta ha manifestat el seu respecte i no s'ha volgut pronunciar sobre el fet que no comptin de moment amb Podem.

Sí que ha lamentat que l'esquerra espanyola hagi estat, "en massa ocasions, poc ambiciosa amb les polítiques més progressistes i d'arrel democràtica, i en la defensa de drets", i ha posat com a exemple la reforma laboral i qüestions relacionades amb el procés independentista .