(2I-D) El líder del Partit Socialista de Catalunya, (PSC), Salvador Illa; l'actual alcaldessa de l'Hospitalet i la candidata, Nuria Marín; el secretari general del PSOE i president del Govern, Pedro Sánchez; i el candidat socialista a l'alcaldia de Bar - Kike Rincón - Europa Press

El PSC aposta per promoure el lloguer social i assequible i inspeccionar i sancionar grans tenidors que "no compleixin amb la funció social de l'habitatge" al seu full de ruta per a les eleccions municipals del maig.

És una de les propostes que van eixir de la Convenció Municipal del PSC celebrada al llarg de la setmana passada, i que aquest dilluns ha ratificat el Consell Nacional extraordinari del partit.

Els socialistes es comprometen així a planificar i concertar amb "altres administracions i agents econòmics per ampliar l'oferta" de lloguer social i assequible per garantir el dret a un habitatge digne.

A més, es conjuren per "prevenir els conflictes, fruit de les ocupacions il·legals, fomentant el bon ús dels habitatges i la convivència" a les comunitats de veïns.

Pel que fa a mobilitat, defensen promoure un "ús racional del vehicle privat", juntament amb bicicletes o patinets, i el transport públic, mentre que en matèria energètica es comprometen a impulsar polítiques d'implantació de renovables amb l'objectiu "zero emissions".

"Som ecologistes. Per això impulsarem la gestió del territori des d'una perspectiva sostenible i resilient, incrementant els metres quadrats de cobertura verda a ciutats i pobles, protegint la biodiversitat i el benestar animal i creant més zones verdes", afegeixen.

TURISME REGULAT

El partit defensa, a més, que el turisme ha d'estar regulat, ser "sostenible i amb futur", i per això s'emplaça a millorar la regulació, sobretot pel que fa a allotjaments turístics, i exigeix a la Generalitat redistribuir la taxa turística perquè reverteixi a tot Catalunya.

Sobre seguretat, plantegen aprovar una nova llei de seguretat pública, reforçar les mesures de prevenció, mediació i resolució de conflicte entre veïns i convertir la seguretat viària en "una prioritat".

També es comprometen a impulsar plans locals contra la LGTBIfòbia, polítiques de reforç de l'èxit escolar i garantir l'accés de tots els veïns a la cultura i als serveis públics --sobretot a municipis petits--.

El PSC va celebrar al llarg de la setmana passada una Convenció Municipal amb 20 taules rodones amb 60 candidats socialistes sobre temes estratègics, que va clausurar aquest diumenge amb un acte a l'Hospitalet de Llobregat (Barcelona) amb la participació del president del Govern, Pedro Sánchez.