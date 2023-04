La vicepresidenta segona i ministra de Treball i Economia Social i líder de Sumar, Yolanda Díaz | ep

Aquest diumenge Yolanda Díaz va presentar el projecte de Sumar en un acte multitudinari al qual van acudir representants de Més País, Esquerra Unida, els comuns, Compromís i més formacions d'esquerra que van acompanyar la política gallega, i es van postular com a candidata per ser "la primera presidenta de Espanya”. No obstant això, sobre l'ambient festiu de l'esdeveniment sobrevolava una gran absència: no hi havia Podem , ni se l'esperava. I Yolanda va ser rotunda referint-se als del partit morat, afirmant que, com totes les dones, rebutja les “tuteles”. "Les dones no som de ningú. Jo tampoc sóc de ningú" , va sentenciar Yolanda Díaz, sense referir-se explícitament a Podem.

Les paraules llançades per la líder de Sumar van deixar clar quin serà el seu camí, un de molt allunyat de Podem. Yolanda no aspira a conquistar el nínxol de votants del partit morat, vol anar més enllà, concentrant una suma de vots que permeti superar Pedro Sánchez i per tant, ser la pròxima presidenta del país.

Més contundent ha estat aquest dilluns, afirmat que "en absolut" seria un fracàs que Podem no estigués a Sumar. La vicepresidenta segona ha rebutjat que la seva formació política sigui una sopa de sigles i ha reivindicat que és un moviment ciutadà "completament autònom" i "no subaltern" de cap altre partit i amb què busca el vot de "la majoria social" per a les eleccions generals. Afirma que Sumar "és un moviment ciutadà i no hi haurà suma de sigles en absolut, crec que hem estat clares" des de "fa molt de temps", ha subratllat en una entrevista a TVE.

Díaz no tanca la porta a Podem, però vol allunyar-se dels protagonismes desmesurats que han llastat la formació morada: "Els partits han d'estar, però no han de ser", ha ressaltat després de ser preguntada per com quedaria encaixat Podem en el seu projecte de produir-se l?acord, que fins ara no s?ha materialitzat per les discrepàncies entre les dues organitzacions al?hora de definir com serien les primàries per triar les llistes.

ACUSA A PODEM MENTIR SOBRE LES NEGOCIACIONS

La líder de Sumar ha rebutjat que allò que la separa d'un acord amb Podem siguin les primàries, tal com afirma contínuament Pablo Iglesias i l'actual secretària general dels morats, Ione Belarra. "No és veritat que tinguem diferències al voltant de les primàries, des del principi ho he dit", ha indicat, assegurant que "ha de ser" Podem qui ha d'"explicar" per què en un "dia important i alegre per a Espanya" no van ser a l'acte de presentació de Sumar.

Preguntada pel motiu que fa impossible aquest acord amb el partit morat, ha defensat que des de Sumar "ningú" ha demanat condicions per assistir a l'acte d'ahir, al qual estava convidat "tothom" i que li hauria agradat que assistís la cúpula de Podem. Alhora, ha agraït la seva presència als partits que sí que van estar.

Tot seguit ha volgut recordar que quan era d'Esquerra Unida i es va llançar Podem, ella va anar des de Galícia a Madrid. "Ho vaig intentar fins a l'últim minut i el meu equip més, però han pres la decisió de quedar fora" de l'acte, ha dit en al·lusió al partit que dirigeix la ministra de Drets Socials, Ione Belarra.