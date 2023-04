El primer secretari del PSC Salvador Illa, en un acte del partit. Foto: Europa Press

El líder del PSC, Salvador Illa, ha anunciat que aquest dimarts 4 d'abril el grup registrarà una proposició de llei per reformar el Reglament del Parlament "amb l'únic objectiu d'acabar amb la interinitat" a la Cambra i rellevar la presidenta suspesa, Laura Borràs.



Illa ho va anunciar en un discurs davant el Consell Nacional del PSC celebrat dilluns passat 3, després que la setmana passada el Tribunal Superior de Justícia de Catalunya (TSJC) condemnés Borràs a 4 anys i mig de presó i 13 d'inhabilitació per prevaricació i falsedat documental. "Tenim la responsabilitat com a primer grup d'acabar amb una situació d'interinitat que dura massa", i ha demanat a la resta de grups facilitar-ne la tramitació perquè la reforma quedi aprovada aquest abril.

La reforma busca modificar el Reglament per detallar "en quins casos i de quina manera" la Cambra pot cessar els membres de la Mesa del Parlament (incloent-hi la presidenta) i les taules de les comissions.

Segons Illa, es tracta d'una reforma senzilla que pretén "restablir la dignitat" del Parlament, davant la negativa de Borràs de fer un pas al costat a la Presidència, com li han demanat tots els partits excepte Junts. "No es poden posar les institucions al servei de ningú. I ningú, ningú, ningú no està per sobre de les institucions d'autogovern de Catalunya", ha defensat.