Un accés a la Ciutat de la Justícia. Foto: Europa Press

El Jutjat d'Instrucció 20 de Barcelona, que investiga l'espionatge amb el programari Pegasus al president d'ERC al Parlament, Josep Maria Jové, i l'eurodiputada de la formació Diana Riba, ha demanat al Consell de Ministres que desclassifiqui informació sobre Pegasus.

En una providència consultada per Europa Press aquest dimarts 4 d'abril, la jutgessa demana desclassificar la informació per després prendre declaració a la directora del CNI, Esperanza Casteleiro, com va ordenar fer l'Audiència de Barcelona.

La jutgessa també ha decidit prendre declaració a l'empresa Osy Technologies, vinculada a NSO Group (que comercialitza el programari ) i contra la qual es dirigeix la querella, i com a testimonis a Riba i Jové.

En un comunicat, ERC ha mostrat la seva satisfacció per la decisió judicial i ha considerat que això "augmenta la pressió" sobre l'Executiu per donar explicacions sobre el Catalangate .

L'advocat d'ERC, Andreu Van den Eynde, ha assenyalat la falta de precedents en la desclassificació de documents i ha celebrat que se citi a declarar Osy Technologies: "Estem posant l'Estat espanyol i les seves estructures en escac", ha afegit.