El president del Govern, Pedro Sánchez / @EP

El president del Govern, Pedro Sánchez, mantindrà aquest dimecres la primera reunió bilateral amb la primera ministra d'Itàlia, Giorgia Meloni, amb l'objectiu de fer passos endavant en el Pacte de Migració i Asil que està en discussió a la Unió Europea.

El cap de l'Executiu aterrarà avui a Roma i al migdia serà rebut per Meloni al palau Chigi. A continuació es produirà la trobada entre els dos líders i un esmorzar de treball. Finalment, faran una declaració institucional sense preguntes, previsiblement a les 12.45 hores.

Sánchez arriba a la capital italiana després d'haver fet parada a Xipre i Malta, en una nova gira preparatòria de cara a la Presidència espanyola de la Unió Europea que es desenvoluparà durant el segon semestre d'aquest any. Espanya comparteix amb aquests tres països una realitat similar respecte a la qüestió migratòria, tot i que manté diferències notables --especialment amb Itàlia-- en la manera d'abordar-la.

En qualsevol cas, Sánchez ja ha avançat aquest dimarts per on passen els seus plans, en subratllar a Nicòsia amb el president Nikos Christodoulides la seva voluntat d'avançar en direcció a un acord que beneficiï tots els socis de la UE i superi la política de blocs ja alhora mantingui un equilibri entre responsabilitat i solidaritat.

Ha traslladat a més que advoca per un acord que tingui en compte els països d'origen i trànsit, especialment a l'anomenada Veïnatge Sud del Mediterrani, perquè aquest sigui un mar "de pau, estabilitat i prosperitat".

LA DISCUSSIÓ MÉS COMPLICADA

Sobre això, fonts de Moncloa assenyalen que la discussió sobre migració és la més complicada de les que es duen a terme al si de la Unió , i encara que són conscients de la dificultat intentaran arribar a un acord durant la Presidència espanyola o avançar tot el possible per deixar la negociació al millor punt possible.

Assenyalen en aquest sentit la importància d'aquest viatge, per veure els punts de convergència amb aquests països --tots ells de primera entrada de migrants-- i que puguin plantejar iniciatives que serveixin per avançar a l'acord.

Sánchez es veurà cara a cara per primera vegada amb Meloni, després que aquesta arribés a la direcció de Govern italià l'any passat. Els dos líders tenien previst trobar-se al desembre a Alacant, a la celebració de la cimera Euromediterrània Med 9, però la reunió es va frustrar a l'últim moment per un procés gripal de la líder italiana que li va impedir viatjar a Espanya.

SUPORT DE MELONI A VOX

Els dos mandataris han coincidit als Consells Europeus a Brussel·les i també a la cimera del G20 celebrada a Bali el mes de novembre passat, però aquesta serà la seva primera trobada bilateral.

L'interès en la reunió és encara més gran per les diferències ideològiques entre Sánchez i Meloni, que fins i tot ha participat en actes a Espanya de suport a Vox, abans de ser elegida primera ministra. En concret, a la campanya de les eleccions andaluses de juny de 2022.

Meloni va participar a Marbella en un míting amb el líder del partit, Santiago Abascal, i la seva candidata a presidir la Junta d'Andalusia, Macarena Olona.