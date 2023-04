Arxiu - El president del Govern, Pedro Sánchez, participa a l'acte de presentació de la candidatura a l'alcaldia de Barakaldo (Biscaia) d'Alfredo Retortillo. Foto de fitxer.

El president del Govern, Pedro Sánchez , ha afirmat aquest dimecres respecte a la relació entre Podem i la plataforma Sumar que és molt respectuós amb la dinàmica interna dels partits però desitja que encaixin totes les peces del puzle.

En conversa informal amb els periodistes que l'acompanyen en una gira per Xipre, Malta i Itàlia, Sánchez ha afirmat que a l'acte de Sumar de diumenge passat, en què la vicepresidenta segona i ministra de Treball i Economia Social, Yolanda Díaz, va fer oficial la seva candidatura a les eleccions generals, van encaixar moltes de les peces del puzle, ja que més de 10 partits polítics diferents van mostrar el seu suport a Díaz.

"Desitjo que encaixin totes les peces del puzle" ha afirmat a continuació en referència a Podem, que no va acudir a l'acte de Sumar i de moment no ha subscrit un acord amb Díaz per incorporar-se a la plataforma.

Sánchez ha deixat clar que fa aquestes afirmacions des del màxim respecte a la vida interna d'altres forces polítiques diferents del PSOE i que no n'és l'estil.

D'altra banda, ha estat qüestionat sobre si les discrepàncies entre Podem i Sumar poden afectar l'acompliment del Govern els mesos que resten de legislatura , ja que al Consell de Ministres conviuen Díaz i les ministres de Podem, Ione Belarra i Irene Montero.

Referent a això ha respost posant en valor la tasca de tot l'Executiu i en concret ha tornat a remarcar la fita que al seu parer té haver aprovat la reforma de pensions amb pau social. Per Sánchez en la recent moció de censura es va veure un Govern que gestiona amb un projecte clar davant d'una dreta "desnortada".

De moment, Podem i Sumar no han arribat a una entesa sobre com integrar-se, i van arribar a la data de diumenge passat, marcada en vermell per Díaz, sense poder resoldre les seves discrepàncies.

Mentrestant, des de l'ala socialista del Govern han insistit en la conveniència que totes les forces a l'esquerra del PSOE s'aglutinin sota una sola candidatura