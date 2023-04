L'accés principal al TSJC. Foto: Wikipedia

El Tribunal Superior de Justícia de Catalunya (TSJC) ha desestimat la petició d'aclariment que va presentar la defensa de la presidenta de Junts per Catalunya, Laura Borràs, en considerar que hi ha errors formals a la sentència que la va condemnar a quatre anys i mig de presó ia 13 d'inhabilitació per fraccionar contractes quan dirigia la Institució de les Lletres Catalanes (ILC).

El primer error que va al·legar Borràs és que la sentència no portava número, només la data i les dades del procediment i, en una interlocutòria consultada aquest dimecres per Europa Press, el TSJC replica que el número de sentència es va notificar a les parts en una diligència l'endemà de publicar-se la decisió.

La defensa de Borràs també ha criticat que la sentència no inclou les conclusions definitives de les parts, en què la Fiscalia ha fet "una modificació important" en rebaixar la petició de penes per a Isaïes H. i Andreu P., també condemnats per aquesta causa.

Sobre aquest punt, el tribunal assenyala que la petició definitiva de la Fiscalia consta a la causa sense "cap discordança ni error".

Abans del judici, la Fiscalia demanava inicialment sis anys de presó per a Isaías H., beneficiari dels contractes de la ILC, però després d'un acord amb la seva defensa i després que ell confessés al judici, va rebaixar la petició a dos anys de presó , que és al que ha estat condemnat.

Per Andreu P., que va ajudar Isaïes H. a preparar pressupostos i també va confessar, les fiscals demanaven abans del judici una pena de tres anys de presó, que en les conclusions finals van rebaixar la petició a un any i dos mesos de presó, la mateixa pena que li ha imposat el tribunal.