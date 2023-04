Piqué ha rebut elogis per part de grans noms de la política. Foto: Europa Press

La mort de Josep Piqué, aquest 6 d'abril, ha estat una notícia d'impacte a l'univers polític la vigília de Setmana Santa. Després de l'anunci, i com és habitual en aquests casos, les xarxes socials s'han omplert de missatges de record cap a l'exministre i empresari natural de Vilanova.

Representants de la política local, catalana i d'àmbit estatal, tant del partit amb què va tenir un recorregut més gran, el PP, com noms d'altres formacions han volgut recordar "la seva disposició per al "diàleg" i el defineixen com "un excel·lent professional sempre disposat a ajudar el seu país”.

El missatge més emotiu ha arribat per part de la seva dona, la periodista Gloria Lomana, que ha explicat que “la seva integritat, fortalesa, amor a la família, a la feina ia la vida ens acompanyaran sempre”.

